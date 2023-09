“Seguimos esperando el próximo llamado, el próximo mensaje, la próxima foto»

María Elena Delgado, madre de Sofía Herrera, la niña que desapareció en 2008 de un camping en Tolhuin, compartió en ((La 97)) Radio Fueguina sus emociones después de 15 años de búsqueda incesante. Aunque el tiempo ha pasado, la memoria de Sofía sigue presente en su corazón.

«15 años sin Sofi se van a cumplir ahora el 28, tanto tiempo, pero a la vez parece que el tiempo no hubiese pasado, al menos para nosotros el tiempo quedó ahí. Porque siempre la recordamos como que tenemos muy presente todo lo que pasó ese día 28. Es muy difícil» reflexionó María Elena.

La madre de Sofía recordó las primeras horas de la desaparición en aquel septiembre de 2008, y cómo la incertidumbre se apoderó de ellos: «En las primeras horas ni nosotros sabíamos lo que podía haber pasado e inclusive, no sé, pasaron dos o tres horas y nosotros ya empezamos a pensar, decíamos y si ella salió fuera del camping y alguien la llevó y la dejó en la policía de Tolhuin. Ese era el pensamiento que teníamos en ese momento, nunca imaginamos que podía desaparecer Sofía así y hasta el día de hoy no poder encontrarla, no poder saber nada, absolutamente nada».

Refirió que, a lo largo de los años, han surgido numerosas pistas que alimentaron la esperanza. Pero lamentablemente ninguna, hasta ahora, llevó al reencuentro con Sofía: «Hubo muchos momentos que parecía que ya encontrábamos a Sofi, se dio en un caso de Buenos Aires una pareja de médicos que habían adaptado una nena y que la vieron en el aeropuerto y llegaron un montón de denuncias porque la nena se parecía a Sofi. Este matrimonio no quería mostrarla la nena, entonces daba como a sospechar que podría tratarse de Sofi. Después cuando se trabajó no era Sofi, pero todos los indicios parecía que se trataba de Sofía. Como esos, un montón un montón, en estos años hemos vivido muchísimos casos de que parecía que estábamos cerca de Sofi».

De la inmensa cantidad de pistas o datos que aparecieron por doquier, un reciente caso en San Juan es el que más esperanza y expectativa despierta en María Elena: “una señora me llamó el año pasado y me decía ‘después de tantos años de verla a la nena, para mí es Sofía’ dice, y que la familia le decía que no se metiera. Me manda fotos de una nena idéntica Sofi, es igual, es igual y me mandó fotos de 6 años 7, 8, 15, 12”.

Esperanza en San Juan

“Yo pedí al Juez que se hicieran un ADN, pero hasta el día de hoy estamos esperando, ya pasó un año en marzo, va a ser un año y medio y seguimos esperando. Hace unos meses se pidió el pedido de ADN a San Juan y todavía no respondió el juez de allá. Vamos a seguir insistiendo” relato respecto de las últimas gestiones realizadas, sobre las que aún sigue esperando respuesta. “Tiene la misma edad de Sofi, que es muy parecida y que es adoptada”.

A pesar de las decepciones, María Elena Delgado mantiene la esperanza y el deseo de que algún día Sofía regrese: «En todos los datos pones la misma ilusión, el mismo deseo que sí, que se trate de Sofi, y no, hasta el día de hoy siempre ha sido no. Y es muy duro, es muy difícil, pero así y todo seguimos esperando el próximo llamado, el próximo mensaje, la próxima foto».

La madre de Sofía también ha estado en contacto con otras familias que han enfrentado tragedias similares, y su determinación en la búsqueda no ha disminuido: «Estoy muy en contacto con la mamá de Bruno Gentiletti, un nene que desapareció también en un camping, en Rosario, y también estoy en contacto con la mamá de Guadalupe, la nena que desapareció un caso muy parecido al de Sofi, en San Luis. Estoy en contacto con muchos papás, con la mamá de María Cash, que por ahí nos encontramos siempre en alguna reunión en Buenos Aires».

Este jueves 28 de septiembre, María Elena Delgado y su familia se reunirán en la esquina de su casa, en Cambaceres y Pellegrini, para recordar a Sofía y mantener viva la esperanza de su regreso.