«Hay empleados públicos con licencias para taxi que no las usan: solo hacen negocios»

“Hay empleados municipales, del concejo, legislatura, pero no la están manejando. Están haciendo un negocio, no las usan ni las explotan, las alquilan”, denunció Sebastián Ríos, titular del gremio de taxistas.

El consenso que se había alcanzado en torno a la entrega de licencias de taxis y remises pende de un hilo luego de que beneficiarios de licencias se reunieran y abordaran una cuestión siempre postergada: los empleados estatales no pueden hacer uso de las mismas. Tal y como dicta la Leey Nacional 22.140.

Y es que cuando se repasan los beneficiarios de las patentes hay integrantes de la administración pública, denunció hoy en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina Sebastián Ríos, secretario General de SUPETAX.

“Hay que seguir luchando porque hay sectores que se están oponiendo a la entrega, sabemos quiénes son y lo están haciendo desde que se enteraron de que se van a entregar licencias y modificar la Ordenanza madre por completo”, señaló, en relación a la sesión que tendrá lugar este jueves.

Indicó que hay «intereses personales» detrás del rechazo a los proyectos que se van a tratar mañana, ya que estos no representarían un beneficio directo para los titulares, aunque sí para los trabajadores.

«La modificación beneficiaría a los choferes, peones de taxi y la ciudadanía en general; siempre se ha beneficiado un solo sector que ha ido al Concejo en diferentes etapas modificando la Ordenanza para el lado que más les convenga”, siguió.

“En la última reunión que pude presenciar no tenían ni noción de que existía todo esto. Al haber tantas modificaciones en la Ordenanza madre hay puntos y artículos que no se entendían y que se desconocían, como la Ley nacional”, advirtió Ríos.

“No es algo que resolvieron los concejales que están dando un beneficio para peones de taxis, sino que es algo que está a nivel nacional, que no puede vulnerar ninguna ordenanza municipal”, insistió el secretario General de SUPETAX.

Reconoció que le constaba que empleados públicos manejaban licencias, pero reservó nombres por respeto y apunó: “Hay empleados municipales, del Concejo, Legislatura, pero no la están manejando. Están haciendo un negocio, no las usan ni las explotan, las alquilan”.

“El precio de alquiler es arriba de los $ 50 mil pesos y algunas llegan a los $100 mil pesos, por un mes”, señaló Sebastián Ríos, por lo que un chofer debe sumar el seguro, la RTO y al final termina superando los 150 mil pesos de inversión para poder usar esa licencia: “Hay compañeros que tienen que estar arriba 12 horas clavados, porque no nos alcanza”, lamentó.

“Más allá de nuestra actividad gremial estamos dispuestos a abrir un canal de diálogo. De hecho, en las últimas sesiones hemos aportado nuestro grano sin embarrar la cancha. Entendemos que va a ser un beneficio para todos, porque desde el 2007 hasta la fecha por actuar así de esta manera tenemos el transporte”, denunció.

“Hoy tenemos compañeros que no están recaudando en la noche o no pasan los $10 mil pesos, que tiene que descontar el combustible y el 50% que se lleva a su casa. Como está la canasta básica no llegan”, finalizó asegurando Sebastián Ríos.