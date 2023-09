Dura respuesta de Melella a Cafiero

El Gobernador no se quedó callado tras la exposición del Canciller y le adjudicó la entera responsabilidad por la situación que rodea al radar de Leolabs.

«De ninguna manera Sr. Canciller Santiago Cafiero, la Provincia de Tierra del Fuego AeIAS se excedió en sus atribución en torno al establecimiento del radar en Tolhuin. Por el contrario, estamos solucionando lo que su Cancillería y el Ministerio de Defensa no han podido hacer».

Así comienza el duro descargo del gobernador Gustavo Melella, que demoró apenas unas horas en responderle al funcionario nacional los reproches que había efectuado ante senadores de la Nación.

«Hoy sí estamos haciendo lo que no nos corresponde, pero es lo que Ud., el Ministro Jorge Taiana y la Jefatura de Gabinete deberían haber hecho: primero no aprobar la instalación de un radar en Tierra del Fuego como lo hicieron y segundo no dejar sin efecto una resolución, sin tomar las medidas que conlleva esa decisión», enumeró el mandatario.

«Lo único que puedo destacar de su breve y desacertada alocución es que los únicos responsables de todo este desmanejo institucional son Uds., por competencia», sostiene, en otro de los párrafos.