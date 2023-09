Noelia Cardozo: “Río Grande es mi lugar, siempre pensé en volver y devolver a mi ciudad”

Hizo todo su recorrido académico, desde sala de 4 hasta 3ro de Polimodal, en el Colegio María Auxiliadora de Río Grande y luego, gracias a su excelente desempeño académico, consiguió una beca para estudiar en la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires. Se trata de Noelia Cardozo, Licenciada en Trabajo Social, que pasó por ((La 97)) y relató su historia.

Noelia contó que a pesar de haber obtenido una beca para ingresar a Di Tella y recorrer la carrera de Ciencias Políticas, su corazón dictó que su labor estaba en otras áreas más cercanas a lo social, por lo que se cambió a la Universidad del Salvador donde comenzó Trabajo Social.

“Seguí mi instinto, durante toda mi época de adolescente me dediqué mucho al voluntariado y a cuestiones comunitarias, siempre me interesó estar al servicio del otro y el colegio tuvo mucho que ver con esto”, expresó Noelia.

“Si bien era una oportunidad grande donde estaba estudiando me cambié al Salvador y perdí la beca en ese momento”, indicó.

Una vez recibida volvió a la ciudad de Río Grande, la cual siempre estuvo presente en su agenda como un objetivo ya que, como expreso, se trata de “mi lugar, sabía que cuando terminara la facultad volvería para devolver a la ciudad lo que me dio. Si no fuera porque mi mamá se radicó acá no sé si hubiera tenido la posibilidad de estudiar”, dijo Noelia.

“Río Grande es mi lugar, siempre pensé en volver y devolver a mi ciudad”, manifestó con emoción.

Así, retornó cerca de diciembre de 2020, plena postpandemia y comenzó a ejercer su profesión en julio del 2021. En este momento, desempeñándose en el Hospital Regional de Río Grande en el servicio de adolescencias, “hay mucho para hacer, pero siempre emociona dar desde lo que uno se formó”, destacó.

Noelia destacó el acompañamiento de su madre y familia, quien el día que se recibió se mostró muy orgullosa, “porque no es fácil tener una hija en otra provincia, es un gasto económico enorme. Además, soy de la primera generación de mi familia que fue a la universidad”.

“Mucho de lo que soy como profesional y como persona tiene que ver con lo que me inculcaron en casa, la solidaridad que me enseñaron toda la vida”, agradeció.

Sin embargo, su profesionalización no terminó en la licenciatura, pues una vez recibida continuó formándose, realizando una Diplomatura en abordaje Social y Jurídico de Salud Mental y Consumos Problemáticos, “también de Derechos Humanos, Violencia de Género y, actualmente, me encuentro realizando un postgrado de especialización en la Universidad Nacional de Entre Ríos”.

Por último, Noelia Cardozo, dejó un mensaje para los jóvenes riograndenses, impulsándolos a seguir estudiando: “Formarse no es un camino fácil, pero es por nosotros que hay que hacerlo. Nuestros padres tienen hasta un cierto momento una incidencia, pero después tenemos que abrir nuestras alas y crecer, formarnos, en lo que queramos”, concluyó.