“Entendemos que los cuatro imputados son coautores del doble crimen”

Río Grande.- Por ((La 97)) Radio Fueguina el abogado Francisco Ibarra quien representa a Dora Sanjusto, madre de Víctor Perpetto, sostuvo “es uno de los juicios de mayor impacto y de mayor importancia en lo que va del año, también por lo que significó, por el hecho en sí. En Tierra del Fuego, gracias a Dios, no estamos acostumbrados a estas situaciones, no estamos acostumbrados a que se encuentren dos cuerpos en un descampado, esto no ocurre. Gracias a Dios, nuevamente, esto no es algo de todos los días ni común, por lo tanto, tiene esta conmoción de lo que significa el hecho”.

Agregó que “nosotros tenemos ya -en base a todas las pruebas que se produjeron a lo largo del año-, desde el momento del hecho hasta el día de hoy. Con todas las pruebas que se realizaron, tenemos desde el punto de vista de la querella, compartido también al igual que la Fiscalía, acreditado la materialidad del hecho y quiénes fueron los autores responsables de este doble crimen. Por lo tanto, son las personas a quienes estamos llevando a juicio”.

Consultado sobre si se tiene definido cuál ha sido la materialidad del hecho, entendió que “desde el punto de vista de la querella y conforme este material probatorio que tenemos acreditado a que estas cuatro personas fueron copartícipes del hecho. Esto significa que tuvieron intervención directa en el hecho, tuvieron el dominio de la acción y por lo tanto son los responsables de lo que sucedió con ambas víctimas; nosotros entendemos que son coautores, independientemente de lo que haya realizado cada uno en el momento, la labor que haya cumplido, que también la tenemos determinada por supuesto, pero los cuatro tuvieron el dominio del hecho”.

Agregó el letrado que “al tener este dominio del hecho lo transforma en coautores, por eso entendemos que la responsabilidad es conjunta”.

Consultado sobre si se enfocará en el móvil, el Dr. Ibarra dijo que “a los efectos de este proceso, a los efectos de la querella que yo represento, esa causa no genera ninguna clase de cuestión que exima de responsabilidad sobre el hecho en sí. Por supuesto que esa causa, ese elemento, deberá en todo caso, ya eso es materia de estrategia de la defensa, poder utilizar la existencia de esa causa como un justificante para el hecho ocurrido. Pero de todas maneras, a lo largo de toda esta investigación, desde el punto de vista de la querella, nosotros ya tenemos esclarecido el hecho que es a lo que apuntamos, a determinar quiénes fueron los autores de este hecho. Ahora bien, la causa de este hecho podrá ser utilizado como estrategia de la defensa a los efectos de eximirse de responsabilidad o plantear alguna otra cuestión. Pero esto no ha sido planteado a lo largo de este proceso, lo cual no quiere decir que en el juicio, en todo caso, intenten hacer valer alguna clase de estos elementos, pero hasta el momento lo desconocen”.

Para Ibarra no hubo intercambio de disparos en la casa de Alejandro Badilla

Preguntado sobre hubo un intercambio de disparos de arma de fuego en la vivienda de Alejandro Badilla, sobre calle 20 de Junio al 800, entre las dos víctimas y los cuatro imputados, el letrado aseguró que “no existe ningún elemento que eso haga presuponer de ninguna manera. Y es más, y esto ya avanzando en lo que es el juicio, en las mismas declaraciones de los imputados en el momento de ejercer su defensa, ninguno de ellos manifestó que hubiesen disparado ni Perpetto ni Roth, ninguno de ellos”.

“Ellos mismos manifiestan en sus declaraciones que ninguno de ellos disparó. Y a su vez no existen tampoco constancias en ese domicilio de que existan disparos, ni tanto interiores como exteriores. Pero las muertes de Perpetto y de Roth ocurrieron en ese domicilio”.

Una de las armas sigue desaparecida

Consultado sobre la suerte de las armas involucradas en este hecho, el abogado querellante detalló que solo el arma de 9 milímetros está secuestrada, pero no la de calibre 22 con la cual se le disparó en la cabeza a Perpetto y Roth quien “tenía dos disparos de calibre 22 que son causantes de la muerte. Tampoco se encontró ese arma, no está y tenía disparos de calibre de 9 milímetros”.

Ratificó que “no tenemos otro elemento que haga presumir que en el hecho hayan participado otras personas distintas. si bien hubo tres personas procesadas por este, por el acto posterior que fue el encubrimiento, una de esas personas que es de apellido Guerrero, se transformó desde esta figura del encubrimiento, ahora es coautor, porque se logró acreditar su presencia en el hecho y su participación”. La segunda persona que estaba en el carácter de encubrimiento se acreditó que era la pareja de uno de los imputados. Por lo tanto, no puede realizar este encubrimiento, la ley así lo establece. Y la tercera persona, que es la que conducía el vehículo donde fueron halladas estas tres personas, se acreditó que no estaba vinculado al hecho y tampoco sabía qué es lo que había sucedido. Entonces, no tenía participación en este encubrimiento”, aclaró.

Consultado si coincide con la necesidad de reforzar estos controles que van a ocurrir este martes en el juicio, Ibarra dijo que “en el día de hoy (por este lunes) tuvimos una audiencia a todas las partes en donde el tribunal nos informó las medidas de seguridad que habían sido dispuestas. Esas medidas de seguridad no es que surgen del tribunal, sino que la fuerza policial es quien le recomienda al tribunal o le dispone que se lleven a cabo estas medidas de seguridad. Yo, desde mi visión, las acato porque, en realidad, lo que a mí me interesa es lo que vaya a suceder adentro de la audiencia de debate. Ese es mi único objetivo, lo que suceda dentro de la audiencia de debate. Después, la cuestión de la seguridad ya es responsabilidad de las autoridades”.

En este punto detalló que “va a ser una audiencia a puertas cerradas, no va a haber público, solamente estaremos las partes. Y, previo al ingreso, va a estar cerrado; habrá un tránsito guiado a través de la policía. Van a estar cerrados los accesos. Se podrá acceder a Tribunales caminando, dejando los autos un poco más lejos. Y luego va a haber un control cacheo previo al ingreso a la sala”.