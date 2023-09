Trabajadores de Australtex denuncias suspensiones y persecución sindical

La industria textil fueguina sigue al filo de la navaja, poniendo en tela de juicio la paz social que se habría generado tras el anuncio de la firma de la prórroga al subrégimen para el sector. En este caso, la empresa Australtex suspendió a 35 trabajadores de manera unilateral.

El delegado de AOT Daniel Calisaya especificó para ((La 97)) Radio Fueguina que hace 15 días los trabajadores recibieron un ofrecimiento unilateral de suspensión.

“Como representantes de los trabajadores denunciamos esto en el ministerio de Trabajo y esperamos que intervenga, llame a audiencia, la ministra Karina Fernández”, apuntó.

El gremialista denunció que se trata de un apriete y chantaje, “porque en su momento ya tuvimos una propuesta colectiva para suspender al personal, que fue rechazada mediante asambleas donde se llegó a la decisión de no aceptar ningún tipo de suspensión”.

La metodología con la que operó la empresa se dio a raíz del adelanto de vacaciones para los trabajadores, recordó Calisaya:

“Venimos con suspensión en marzo de este año, en su momento no teníamos garantizado ninguna prórroga, decreto ni nada. Al mismo día que se comunicó a las empresas que no íbamos a aceptar la suspensión nos manda a las vacaciones al plantel de toda la fábrica a partir del 2 de octubre”, señaló.

“Aceptamos las vacaciones, -continuó relatando-, después de eso salió con una nota particular que llegó por mensaje de texto a los compañeros para quienes estén dispuestos a aceptar la suspensión llegar a un acuerdo individual. Varios compañeros accedieron, alrededor de 35 personas, donde firmaron un acuerdo sin ninguna copia ni el asesoramiento legal”.

“Por eso pedimos la intervención urgente de la ministra de Trabajo”, insistió.

En el caso de las suspensiones, Calisaya indicó que los plazos empezaron a regir desde el 2 de septiembre hasta el 31 de diciembre, pero que en el lapso de las vacaciones de aquellos que no aceptaron la suspensión, se los convocaría a trabajar.

“Ningún compañero tiene acceso a la copia del acuerdo de suspensión que llevaron a cabo”, denunció y dijo que el porcentaje del acuerdo sería de un “75% del bruto”.

“Son 35 personas aproximadamente las suspendidas”, manifestó.

Respecto a los argumentos de la empresa para adelantar las vacaciones para los que no aceptaran la suspensión y para realizar las mismas, Calisaya mencionó: “La empresa aduce que no tienen ventas, que está sobre stockeada la materia prima y la situación económica a nivel país afecta duramente. También está el tema del subrégimen no permitía saber si iban a seguir por lo que no podían comprar materia prima”.

“Por las mismas razones la rechazamos, somos más vulnerables que ellos. Tienen espalda y es el riesgo empresario que deben llevar, nosotros no podemos hacerlo, ni aguantar la situación económica ni el subrégimen”, denunció el sindicalista.

Calisaya terminó denunciando duramente a la empresa por persecución sindical: “Australtex hace lo que quiere, pareciera que tiene la de ganar siempre y los que sufrimos somos los trabajadores. Ahora en modo de represión a los compañeros que estamos trabajando padecemos persecuciones, sanciones, apercibimientos, informes y quite de producción”.

“Justamente hoy vamos a dirigirnos al sindicato para hacer las presentaciones al ministerio por el manoseo de la empresa para con los trabajadores. Necesitamos urgente una reunión con la ministra de Trabajo”, concluyó el delegado de AOT.