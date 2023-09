«Con la motosierra van a recortar a los sectores vulnerables, no a los de poder»

«Esa motosierra no va a ir a recortar los ingresos de los sectores de mayor poder adquisitivo, sino que va afectar la vida del trabajador, del vecino y vecina que necesita obras en su barrio, obras que sólo el Estado le puede garantizar”, dijo.

En diálogo con Radio Fueguina el Intendente de Río Grande, Martín Perez, se refirió a distintos temas, entre ellos la repercusión que tendría en nuestro país la ausencia de un Ministerio de Obras Públicas. “Esa motosierra no va a ir a recortar los ingresos de los sectores de mayor poder adquisitivo, sino que va afectar la vida del trabajador, del vecino y vecina que necesita obras en su barrio, obras que sólo el Estado le puede garantizar”, sostuvo.

Martín Perez expresó que entiende el enojo de los vecinos que por ahí no la están pasando bien, “pero la motosierra no es la salida, porque esa motosierra no va a ir a recortar los ingresos de los sectores de mayor poder adquisitivo, sectores que, por ejemplo, fijan precios a nivel nacional y están complicando la canasta de alimentos a la gente, o de esos sectores que por ahí ganan con fugar divisas”, al contrario de ello, el Intendente resaltó que “lo que va a pasar con la motosierra es que se van a cortar los fondos que vienen a las provincias y a los municipios, fondos que hacen obras y acciones concretas que realmente le cambian la vida a los vecinos y las vecinas”.

“Cuando se habla de obra privada y obra pública yo pregunto, ¿a qué empresa privada le convendría hoy, por ejemplo, hacer una obra de cloacas o de pluviales en un barrio vulnerable? ¿a qué empresa privada le puede generar un rédito económico eso?, eso no va a pasar”, continuó Perez y destacó que “ha sido el Estado, en nuestro caso el Estado municipal, el que llevó las obras de servicios básicos a las zonas de la ciudad que todavía no los tenían o el pavimento a cada barrio”.

Finalmente, respecto al humor social el Intendente de Río Grande comentó: “Yo entiendo, uno cuando está enojado en todo orden de su vida, si toma una decisión enojado, después la reflexiona con el tiempo y se da cuenta que se equivocó”.

“Uno entiende las dificultades que se viven todos los días, pero también les pedimos a los vecinos y las vecinas que reflexionemos entre todos acerca de si la salida es esta locura de ir con una motosierra en la mano o si es sentarnos a pensar realmente qué cosas tenemos que mejorar, qué cosas se hicieron mal, qué cosas se hicieron bien y podemos continuarlas”, cerró.