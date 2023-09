Choferesas de remis denuncian que no recibirán nuevas licencias

Un grupo de mujeres del volante, se hicieron presente en el Concejo Deliberante apuntando a que la antigüedad de años no les permitirá acceder a nuevas licencias.

Una nueva problemática surgió en torno a la entrega de nuevas licencias para taxis y remises, en tanto se hizo de público conocimiento que el sector femenino de remis no recibiría una sola de las que se entreguen.

A partir del descubrimiento, un grupo autoconvocado de choferesas se hicieron presentes en el Concejo Deliberante con el fin de que se contemple un porcentaje para las conductoras femeninas.

“Estamos disconformes en esa parte porque no podemos competir con los hombres en ese sentido, es de público conocimiento que ellos tienen más antigüedad y estamos en desventaja. Si bien en la orden de mérito dice que tenemos dos años, eso no nos garantiza nada”, denunció una choferesa para ((La 97)) Radio Fueguina.

“Planteamos esto en base a que la mujer no sale a trabajar en esto por amor al arte, sino por necesidad directa de mantener a la familia”, denunció y apuntó a la división sexual del trabajo donde una mujer debe levantarse “temprano, atender a nuestros hijos y marido, las que tienen, limpiar, planchar, cocinar, salir a trabajar 12 horas o más, llegar a casa y a veces no cenar, dormir 4 o 5 horas y de nuevo a arrancar”.

Mientras que “para el hombre es más fácil, llega a su casa y las labores domésticas están hechas”.

Trece son las mujeres en el sector del remis y la más antigua de ella data de 18 años, a pesar de la antigüedad es poco probable que obtenga una licencia.

Las choferesas también apuntaron que no se les comunicó de las discusiones que se llevaban al interior del Concejo: “Nunca nos avisaron los apodados referentes de las agencias de remis en estas últimas reuniones, nos conocemos entre todos, no era difícil hacernos llegar estas reuniones”.

“No me están representando, ni defendiendo. Tenemos que pasar muchas cosas no solo por la labor, sino por lo que pasamos dentro de las agencias”, dijo la choferesa y denuncio casos de machismo al interior de las agencias, “cuando luego nos piden que peleemos a la par de los hombres, no es justo”.

Las conductoras se presentaron en el Concejo Deliberante para conocer el proyecto, las modificaciones, asegurando que no pretenden dilatar la situación y solo quieren asegurar un porcentaje al grupo femenino.

“Que, si entregan 80, al menos 10 vayan al sector de la mujer”, apuntó la choferesa.

“La lucha era para todos, pero cuando vemos que piden las ‘patentes de emergencia’ vimos que era para favorecer a unos pocos que tienen auto”, señaló.

Por último, reiteró que se trata de un caso de discriminación donde no se las convocó para discutir el tema y es “una interna de choferes donde ellos, los referentes que no nos incluyeron en la discusión y tampoco lucharon por un porcentaje que merecemos”, finalizó.