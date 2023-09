«Tenemos 700 personas para acceder a una licencia y solo 80 para entregar»

En horas de la mañana se llevó adelante una nueva Comisión en el Concejo Deliberante donde hubo exposiciones de licenciatarios de taxis y remises, con el fin de comenzar a trabajar en el listado de aspirantes para la entrega de nuevas licencias.

En este marco desde ((La 97)) Radio Fueguina se dialogó con la concejala Miriam “Laly” Mora, quien afirmó: “Queremos avanzar en el registro, buscar toda la información necesaria y respetar la lista que se determinó en su momento, porque son personas que todavía siguen trabajando de choferes.

«Queremos llegar a la sesión con el registro y no solo aprobar la cantidad de licencias necesarias. Tenemos dos semanas de mucho trabajo, con muchas reuniones, para llegar a la sesión con el registro totalmente armado”, dijo Mora, y sostuvo: “Ya no hay ninguna oposición a la entrega de licencias, simplemente falta la cantidad a otorgar”.

En esta línea fue consultada por la problemática que surge a raíz de que el número estimado de licencias ronda entre los 54 y 80 a entregar, mientras la lista de aspirantes supera a los 700.

“Ocurre que no se han depurado los listados, de los que han tenido licencia y las han cedido. De la última entrega hay 5 personas fallecidas y 8 licencias transferidas, el listado de los choferes no se ha ido renovando. Son varías las depuraciones que hay que hacer. El número seguramente va a ser corto, porque la lista no se ha depurado”, manifestó.

Además, apuntó a que se intentará el recupero de licencias, por parte de los licenciatarios que están fuera de la provincia y también una limpieza del registro en casos de que las mismas estén a nombre de un familiar: «Nos hemos encontrado en casos de que está al nombre de la esposa y el marido es el chofer, eso no lo vamos a seguir permitiendo”, expresó Mora.

“Va a haber un recupero de licencias y también va a haber una limpieza de esta manera. Entonces tenemos que trabajar fuertemente en esto, poniendo la lupa en cada caso. Tenemos 700 personas para acceder a una licencia y solo 80 para entregar, depuremos el registro a ver si efectivamente ese es el número”, reiteró.

La concejal aseguró que esta problemática de rearmar registros podría aliviarse para próximas entregas a partir de que se establezca un registro permanente de postulantes, por lo que también trabajarán en ese sentido.

A esto se suma la discusión por la normativa 2067 que también generará revuelo ya que regula el servicio de taxis: “Es necesario para evitar tantos debates, ya que dentro de esa normativa se permite la transferencia de licencia, cosa que no vamos a permitir más. También habla de un cobro de canon por licencia, por ejemplo, las personas con dos licencias van a tener que pagar un canon por la licencia que tienen, uno más alto por una tercera”.

“La obligación del titular es manejar un turno, que se cumplan con los horarios y las guardias. Eso es lo importante”, agregó la concejala, y cerró: «Lo claro es que el 26 de septiembre en la sesión se votará la Ordenanza para la entrega de licencias”.