Continúan los trabajos en el Plan de Saneamiento Pluvial de Tolhuin

Se adelantaron los plazos de obra para el Plan de Saneamiento Pluvial de Tolhuin, debido a que 15 días antes de finalizada la veda invernal comenzó el trabajo de entubados que viene a dar respuesta a las 6 zonas críticas de la ciudad.

Esto se debe a que la veda aplica solo a hormigones y no al entubado, entonces una vez que se descongeló lo suficiente para zanjear se avanzó en la obra, explicó para ((La 97)) Radio Fueguina el arquitecto Hugo Gómez, secretario de Planificación y Desarrollo Urbano del municipio de Tolhuin.

“Así, cuando se haga el descongelamiento fuerte ya está entubado, entonces a las calles no habrá que hacer un mantenimiento tan fuerte y permite que no se encajen tantos autos. Además de que es una economía bien aplicada a la obra, no se tendrá que transportar relleno de material ni pasar tanta máquina”, expresó Gómez y aseguró que esperan terminar los pluviales en un plazo máximo de 3 meses.

Esta obra busca garantizar la transitabilidad de los puntos críticos e históricos de la ciudad de Tolhuin ya que durante los procesos de asfaltado en la pavimentación del casco céntrico se detectaron la falta de pluviales.

“Cuando uno planifica la ciudad y planea asfaltar a futuro, lo primero que debe hacer es entubar, porque se va a agregando material a la calle y la tierra no absorbe el agua”, explicó el secretario de Planificación.

“En ese trabajo detectamos 6 sectores puntuales de la ciudad que son los más críticos, nunca se los trabajo. Por lo general, únicamente se les hacía una zanja al costado”, alertó Hugo Gómez.

Dichos sectores críticos se reparten en uno por barrio, desde Islas del Sur en un tramo de 300 metros, pasando por dos muy linderos al centro y otro en Kauyeken. De los seis ya están terminados dos de la temporada pasada.

“La planificación nuestra no es solo a nivel físico, sino también económica. Pedimos un presupuesto a lo largo del año y detectamos cuales son las cuestiones que van a ser más complicadas, sobre eso podemos destinar un presupuesto para el plan pluvial y a posteriori asfaltar”, explicó Hugo Gómez y aseguró que el punto final de tamaña obra es poder gestionar un transporte público para la ciudad.

En este sentido el arquitecto puso en valor la reelección de la gestión que permitió dar una continuidad a la planificación de la ciudad y avanzar más, incorporando más políticas públicas para la ciudad de Tolhuin.

Finalmente, además de estos trabajos Gómez se refirió a los que se llevarán adelante una vez finalizada la veda: “Tenemos en ejecución una obra con la que levantamos la veda invernal, que es la Plaza Provincias Unidas, también se comienza con la Plaza Altos de la Montaña. Además, está el plan de cordón cuneta que hacemos todos los años para ir empezando a homogeneizar la obra pública, a la vez financiamiento que estamos terminando de cerrar a nivel nacional, hay un elenco que se reactiva de entre 12 y 16 obras actualmente en la ciudad de Tolhuin”, concluyó el secretario de Planificación y Desarrollo urbano.