Fadul desafió a los candidatos a fijar postura sobre el sub régimen fueguino

En una entrevista con ((La 97)) Radio Fueguina, Liliana «Chispita» Fadul, candidata a diputada nacional por Somos Fueguinos, instó a los candidatos presidenciales y a los aspirantes a diputados a abordar de manera clara y precisa su posición con respecto a la Ley 19.640 y el sub régimen industrial de Tierra del Fuego.

«Me gustaría que todos los candidatos dijeran qué piensan hacer con la 19.640 y nuestro sub régimen, porque pululan muchas versiones. Entonces debería ser obligación para los candidatos a presidente, como para los candidatos a diputados de esas fuerzas políticas, qué piensan hacer con nuestro sub régimen» señaló la postulante a la Cámara de Diputados.

Fadul destacó la importancia de pertenecer a un partido provincial sin compromisos con fuerzas políticas nacionales y expresó su preocupación por posibles cambios en el sub régimen industrial.

Evidenció, asimismo, lo que entiende es la intención del gobierno nacional de arremeter contra el beneficio de Tierra del Fuego, según dejó entrever en los medios l director de Aduanas, Guillermo Michel: “La separata será una réplica de la que presentó este año. Michel, es un hombre muy cercano a Massa, muy cercano a su política, entonces me preocupa de sobremanera, porque se refiere expresamente a Tierra del Fuego, solamente habla de la provincia».

La candidata subrayó la necesidad de que los diputados nacionales incluyan el sub régimen industrial de Tierra del Fuego en el texto de la ley: «por eso mi insistencia de que los diputados nacionales deben incluir en el texto de la ley nuestro sub régimen industrial. Qué pasa ahora con los textiles, siempre en las campañas electorales vemos anuncios rimbombantes, por supuesto que uno quiere que las 1100 familias que dependen de la inclusión del sub régimen”.

La postulante llamó a hablar con claridad y expresar precisiones en el debate electoral sobre el sub régimen industrial de Tierra del Fuego: «Quiero escucharlos en relación a lo que quieren hacer con la provincia, porque no queda claro todavía. Espero que expongan sobre nuestro sub régimen. No me contenta tener que poner un programa nacional y escuchar a un candidato diciendo algo, pongo otro y dice algo distinto, quiero precisiones».

De esta manera, Liliana «Chispita» Fadul lanzó el desafío a los candidatos presidenciales y a los aspirantes a diputados del ámbito local, a abordar de manera detallada sus posturas sobre el sub régimen industrial de Tierra del Fuego durante el debate electoral.