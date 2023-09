«El número exacto de patentes lo definirá el Concejo Deliberante»

El intendente de la ciudad de Río Grande, Martín Perez, reafirmó su compromiso con la mejora del sistema de transporte en la ciudad, destacando la importancia del estudio realizado por la Universidad Tecnológica Nacional, cuyos resultados se dieron a difusión en los últimos días.

«Dijimos que había una necesidad de llevar adelante un estudio del funcionamiento de nuestro sistema de transporte municipal, tanto público como privado. Decidimos llevar adelante ese estudio que hizo la Universidad Tecnológica Nacional, que tiene un prestigio que es indudable», dijo Perez por ((La 97)) Radio Fueguina.

Perez expresó que la cantidad exacta de nuevas licencias para taxis y remises se definirá en el Concejo Deliberante: «El número exacto, lo definirá el Concejo Deliberante como corresponde. Pero es realmente necesario que nuestra ciudad pueda contar con un mejor sistema de transporte, tanto público como privado y es discusión sana y saludable y nos tiene que permitir mejorar nuestro sistema de transporte para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, porque nuestros vecinos nos lo reclaman”

El intendente subrayó además la importancia de trabajar en estrecha colaboración con diversos actores, incluyendo taxistas, remiseros, y usuarios del transporte público y privado: «Estamos en contacto con taxistas con remiseros con choferes de taxis y remises con usuarios del servicio de transporte público y privado, también estamos comprometidos en mejorar y trabajar nuestro transporte público de colectivos. Sabemos que hay una demanda muy importante por parte de nuestra sociedad de mejorar el sistema de transporte público».

Consultada su opinión sobre las plataformas de transporte no reguladas, Martín Perez insistió en la necesidad de aplicar las regulaciones vigentes: «Hay plataformas que no están reguladas, que no son legales y que nosotros tenemos que actuar en consecuencia, eso significa llevar adelante controles como lo venimos haciendo porque hoy hay una ordenanza que tenemos que cumplir, que establece que las plataformas en este caso son ilegales y que nosotros tenemos que controlar todo tipo de transporte que no sea regulado».

En cuanto al estudio de la Universidad Tecnológica Nacional, destacó que su utilidad radica en que proporciona parámetros y herramientas que sirven a los fines de tomar decisiones informadas: «El estudio nos da parámetros, nos da variables. Después de ese estudio no significa que tengamos que hacer exactamente lo que plantea cada punto, nos da algunas herramientas y nos da parámetros que no teníamos antes».

En resumen, el intendente Perez manifestó su convencimiento de mejorar el sistema de transporte en Río Grande, tomando en cuenta las necesidades de la comunidad, ejecutando los correspondientes controles que establecen las normas vigentes, y utilizando el estudio de la Universidad Tecnológica Nacional como guía.