Pablo Blanco: «A muchos radicales los borré de mi agenda»

El senador nacional Pablo Blanco, miembro de la Unión Cívica Radical y parte del bloque de Juntos por el Cambio, compartió en ((La 97)) Radio Fueguina sus muy particulares perspectivas sobre las relaciones políticas, tanto en el Congreso como en los ámbitos partidarios.

En la entrevista, el senador Blanco reveló detalles sobre sus relaciones con otros políticos de otros partidos y su perspectiva sobre la dinámica actual en el Congreso.

Blanco expresó que mantiene «muy buena relación» con los legisladores electos del partido de Javier Milei, destacando su encuentro con Agustín Coto, a quien conoció durante su tiempo en el PRO de Juntos por el Cambio. Dijo, «días pasados me fue a visitar a mi despacho Agustín Coto, que tengo relación de cuando él estaba en el PRO de Juntos por el Cambio, la verdad que ¿está mal que me vaya a visitar?»

Sin embargo, el parlamentario también señaló que está «borrando de la agenda» a algunos radicales o ex radicales con quienes ya no tiene interés en conversar, sin mencionar nombre alguno pese al infructuoso esfuerzo del entrevistador.

El senador destacó diferencias en las propuestas de ciertos legisladores y expresó preocupación por declaraciones recientes, como las de la candidata a libertaria diputada Natalia Mondino, que podrían afectar la política de reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Dijo, «Las declaraciones de la posible canciller, la candidata a diputada Mondino, realmente da por tierra con toda la política de reclamo de soberanía argentina sobre Malvinas desde que se inició el reclamo. Esas son cosas que llaman la atención”.

Es más, invitó a la prensa a consultar a los legisladores fueguinos electos por ese partido sobre este tema tan importante, y expresó su confianza en Agustín Coto: “Agustín yo creo que va a coincidir con lo que decimos nosotros, que es una locura. No es lo políticamente correcto, pero bueno, me parece que en algunas cosas hay que jugarse, hay que marcar diferencia cuando uno las tiene” le exigió.

El senador también habló sobre los resultados de las elecciones en Santa Fe y expresó su optimismo sobre las elecciones presidenciales de octubre. Tan es así que afirmó: «en octubre es posible ganar la Presidencia de la Nación”.

La entrevista continuó con otros temas más coyunturales, pero Pablo Blanco concluyó el segmento político con una anécdota personal de la única vez en su vida que votó por un candidato que no fuera radical, un hecho que recuerda como un grave error: “Fue en el año 73, mi primer voto en la escuela 1, un error grande que cometí, pero tampoco definió la elección. Iba acompañado de mi papá. Yo venía medio enojado porque Alfonsín había perdido la interna con Balbín, entonces le digo a mi papá ‘y qué hago’ y él me dice ‘menos un peronista, votá a cualquiera’. Porque sabía que yo a Balbín no lo quería porque me sentía muy dolido que le había ganado Alfonsín. Y voté a (Francisco) Manrique”, concluyó Blanco.