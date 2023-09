Hoy se llevará adelante la entrega de semillas y una charla informativa del programa ProHuerta

Hoy a partir de las 15 horas, referentes del programa ProHuerta llevarán adelante la entrega de nuevas semillas en el Paseo de los Artesanos de la ciudad, además se espera llevar adelante un intercambio cultural que estimule a los primerizos a llevar adelante un huerto.

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, la referente del programa, Susana Aressi, indicó que esto se lleva adelante porque ya comienza la temporada de siembra a nivel nacional.

“El año pasado fue con Gobierno que articulamos espacios para hacer la charla y llevar adelante la entrega de semillas. Este año organizamos con la municipalidad de Río Grande, con la dirección de Desarrollo Local”, destacó.

“Vamos a estar en el paseo de los artesanos a las 15 horas haciendo una charla informativa sobre cómo aprovechar al máximo el insumo biológico que estamos entregando. Invitamos a los viejos huerteros y los iniciados para hacer un intercambio de saberes, enriquecernos con los saberes culturales de la región”, invitó Aressi.

Los kits de semilla se entregan todos los años y tienen resistencia a la floración, soportan la cantidad de horas luz que tenemos en estas latitudes y buscan generar variedades a cielo abierto, cosa que fomenta el programa tal como cultivaban los antiguos pobladores.

“Los que quieran iniciarse en la actividad no necesitan invernadero, pueden hacerlo a cielo abierto o con contenedores, reciclando espacios, no hay pretextos para no tener un cultivo en casa”, declaró la referente del programa.

En este sentido, Aressi fue consultada sobre los cuidados a tener en cuenta para llevar adelante un cultivo y recordó que No tenemos demasiada temperatura afuera todavía, “así que siempre recomendamos en la huerta fueguina específicamente, acelerar los procesos de germinación a través de la elaboración de almácigos”.

Los mismos pueden hacerse con turba o enmiendas como viruta, “que se puede adaptar para hacer un buen sustrato, armar en recipientes y generar la germinación temprana. Cuando haya temperatura en suelo ya tener el plantín preparado y organizar la huerta como más convenga”.

“Lo importante es saber estos tips fueguinos que nos llevan a una buena producción de la huerta”, consideró Susana Aressi.