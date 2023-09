“Hay un Gobierno Nacional interesado en la producción de Tierra del Fuego y en el desarrollo de Argentina”

El Legislador del bloque Forja, Federico Greve, destacó la incorporación del sector textil a la prórroga del subrégimen de promoción industrial anunciada por el Ministro de Economía, Sergio Massa junto al Gobernador Gustavo Melella. En ese sentido sostuvo que “es muy importante ver que hay un gobierno nacional que está preocupado por Tierra del Fuego, preocupado por el subrégimen industrial y esto lo demuestra”.

“Como decía el Gobernador fue un trabajo de meses e incluso años entre varios órganos nacionales y provinciales, en los cuales se tuvo idas y vueltas respecto de cuál era la mejor forma para llevar esta situación adelante. Me parece que hoy día es un día de alegría y de satisfacción para estas familias que tenían esa incertidumbre respecto de sus puestos de trabajo. Esto da una gran tranquilidad y para nosotros de vital importancia para las próximas elecciones, porque vamos a salir a trabajar, a militar y explicar a cada uno de los fueguinos y fueguinas que hay un gobierno nacional que está interesado en Tierra del Fuego, en el desarrollo de la Argentina y en la producción fueguina”, agregó.

Asimismo, el Legislador indicó que “por supuesto hay cosas para corregir. La verdad que uno no tiene que amparar dentro de la ley a quienes quieren saltar la ley para tener beneficios propios. Esto es motivo de análisis tanto desde la provincia como de la nación, porque no podemos permitir que por algunos avivados paguen un montón de trabajadores y un montón de fueguinos. Pero eso no obsta que obviamente hay una gran industria textil en Tierra del Fuego y esto es reconocido hoy por el gobierno nacional”.