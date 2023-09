Von der Thusen: «Estamos generando una pelea entre riograndenses»

En el marco de la Comisión Especial que el Concejo Deliberante desarrolla en el Club San Martín, los ediles tuvieron la oportunidad de hacer uso de la palabra y hablar ante los taxistas y remiseros presentes.

En ese sentido, una de las voces que se alzó fue la del presidente del cuerpo, Raúl von der Thusen, quien señaló: “Yo no estoy en contra de ningún trabajador e inclusive nos hemos metido en temas que al Concejo no correspondía, entonces lo que preocupa es que nosotros que somos los que estamos representándolos es una pelea entre riograndenses”.

Continuó refiriéndose a la discusión que hubo en torno a la Soberanía y declaró que no se trata solo de “ir a la Vigilia y hablar de Malvinas, sino hablar de trabajo y de los trabajadores. Es responsabilidad nuestra como representantes de los riograndenses defender el trabajo de cada uno de ustedes, por eso no me opuse a ninguno de los proyectos que hoy están en discusión”.

Von der Thusen reconoció que en el asunto de aprobar estas plataformas se manifestó en contra “porque no termina de cerrarle absolutamente nada de lo que se está intentando hacer. Por otro lado, dijimos desde el primer día que íbamos a hacer un estudio de mercado y se hizo”.

“Ahora cuando el estudio habla de cómo debería funcionar el transporte público y privado de la ciudad no habla de plataformas digitales u otras empresas, dice que con el 20% de la cantidad de licencias que hay se podría resolver la situación de la ciudad. ¿Por qué estamos metiendo otro tipo de transporte en esta discusión que no debería estar?”, cuestionó.