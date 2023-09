«Vienen a dar clases de soberanía y conocen la Provincia solo por el Cerro Castor»

Con un clima tenso comenzó la comisión especial del Concejo Deliberante en el Club San Martín donde, entre otros temas, se trata una normativa para regular las plataformas digitales vinculadas al transporte.

La concejala Miriam “Laly” Mora fue de las primeras en hacer uso de la palabra yt apuntó rápidamente su mirada contra Fernando Herrera, el representante de los taxistas, que había tenido duras palabras para con ella en su reciente arribo a la ciudad.

“No puede ser que nos vengan a dar clases de soberanía. Porque estamos trabajando sobre una plataforma digital, nos vienen a decirnos que somos traidores a la patria. De hecho, podemos recordar que la mayoría acá tiene plataformas en su televisor como Netflix, Disney o Star”, señaló, sin mencionar al letrado.

“Me gustaría saber si alguna vez vino a participar o en su vida ha participado en un acto de homenaje a los caídos en Malvinas el 2 de abril, porque conoce la provincia solo por el Cerro Castor”, ironizó Mora, y siguió: “No me gusta que vengan a darnos clases de Soberanía por Malvinas, los falsos poetas malvinizadores no me gustan».

“Si me gustaría que venga, aprenda un poco y luego genere la cultura malvinera que necesitamos en todo el país con respecto a la defensa de nuestra soberanía”, cerró.

