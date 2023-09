Denuncian la violencia estudiantil en instituciones de la provincia

Un grave hecho de violencia estuvo a punto de ocurrir en la ciudad de Río Grande, hasta que la intervención de una vecina de la ciudad pudo evitar que se lleve adelante.

Según relató Ana Canaviri, ella se encontraba saliendo de una actividad recreativa cuando, al dirigirse por la calle Yrigoyen pudo notar a tres adolescentes con una botella de alcohol quienes esperaban a otro a la salida de un colegio privado.

“Estaban esperando para pelear y los jóvenes alrededor esperaban para ver la pelea”, señaló.

Rápidamente la vecina llamó a la policía para que intervenga y desde la institución salió un representante a ver qué ocurría ya que Ana, junto a otras dos vecinas, habían tomado intervención.

La vecina se dirigió contra el representante y le indicó que deberían saber manejar estas situaciones, “porque la obligación de cada institución educativa es llamar a los padres o tutores para que retiren a esos alumnos, cuando se dan estas situaciones. La seguridad no termina en la puerta de la escuela, si saben que se va a producir algo así deben llamar a las fuerzas de seguridad”, apuntó Ana.

En este sentido, la vecina llamó a la reflexión de la comunidad en general y de la juventud en particular, que desconoce a qué peligros se exponen, y reiteró que no puede ocurrir una situación donde un alumno no sabe cómo puede llegar a su casa.