Vuoto presentó a su nuevo Gabinete Municipal

El intendente municipal de Ushuaia Walter Vuoto encabezó el acto de jura de sus funcionarios y funcionarias de Gabinete que conforman su equipo de trabajo con vistas a la finalización del segundo período de gobierno de la ciudad y el inicio de su tercera gestión. El acto tuvo lugar en el Centro Cultural Fadul, colmado vecinos y vecinas.

Tomó juramento a Sebastián Iriarte como Jefe de Gabinete y a Diego Salazar en la vicejefatura, Eduardo Barrientos como secretario de Gobierno, al abogado Fernando Vera como secretario Legal y Técnica de la Municipalidad, la contadora pública Araceli Oviedo en el cargo de secretaria de Economía y Finanzas, Yésica Garay como secretaria de Políticas Sociales y Sanitarias, Omar Becerra como secretario de Relaciones Vecinales y Parlamentarias, David Ferreyra en la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Gustavo Ventura al frente de la secretaría de Turismo, Agustina Cardozo Porta como secretaria de la Mujer, el abogado César Molina Holguín en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y al nuevo presidente de UISE Guillermo Aramburu.

El Intendente estuvo acompañado del equipo de trabajo, de las electas y electos Matías Rodríguez, María Eugenia Duré, Carolina Yutrovic, Gabriela Muñiz Siccardi, Victoria Vuoto, Juan Carlos Pino, Laura Avila, Gabriel De la Vega, Cristina Pérez, Nicolás Pelloli; Tomás García y Walter Abregú de Río Grande, el concejal de Tolhuin Matías Rodríguez, la secretaria de Gobierno Ana Paula Cejas con una comitiva que se trasladó desde la localidad mediterránea . Centros de jubilados, organizaciones sindicales, agrupaciones políticas y sociales siguieron atentamente las definiciones del intendente de Ushuaia. Vuoto afirmó que “en estos ocho años hemos hecho un trabajo enorme, resolviendo de fondo problemáticas históricas dando pasos firmes y ya estamos preparando la ciudad para la Ushuaia que se viene”.

“Hemos dictado la emergencia habitacional en la ciudad, con la suspensión de las habilitaciones de los alquileres temporarios, mayores controles del Estado y buscar equilibrar la oferta, que es muy escasa para la gran demanda que existe. Y el mercado no soluciona esas cosas, porque hay una gran mayoría excluida del acceso a vivienda”, sostuvo. “Necesitamos el acompañamiento de todas las fuerzas políticas, aliadas y opositoras, porque este es un problema de todos nuestros vecinos y vecinas, es un problema de todo el arco político, no es un problema de un partido o de un sector”.

Anunció la construcción de viviendas a bajo costo, “y para ello ya estamos en contacto con empresas interesadas y continuaremos trabajando en gestión asociada con distintas entidades, tanto públicas como privadas, para generar nuevas viviendas en el mediano plazo”.

“Instruí a nuestro equipo técnico para avanzar con la recuperación y tierras ociosas que se encuentran en nuestra ciudad y les incrementaremos el valor de las tasas e impuestos para que en esta ciudad especular con el suelo urbano no sea un negocio”, dijo. En tal sentido, agregó que “también estamos ultimando detalles a fin de tomar bonos a largo plazo para constituir fideicomisos público-privados para financiar viviendas”.

Destacó el paquete de propuestas que se encuentran trabajando con las y los legisladores electos, con la ampliación del ejido urbano y lograr la ley de alquileres que ya tiene algunos proyectos presentados, pero que no ha tenido el impulso necesario o no ha formado parte de una agenda prioritaria.

Vuoto adelantó que impulsará una ordenanza para la aplicación efectiva de la ley de góndolas, medida que permitirá amortiguar el impacto en los costos de las mercaderías de consumo cotidiano, con mayores opciones en productos por fuera de las grandes empresas formadoras de precios. “Para esto, y de ser necesario, reuniremos las firmas de vecinos y vecinas de la ciudad”, indicó.

Anunció la reactivación de las obras en ejecución, como el centro comercial a cielo abierto en San Martín y el inicio de veredas en la calle Kuanip, la pasarela Fique, la obra de la bicisenda Pensar Malvinas con la incorporación de bicicletas eléctricas, la residencia de adultos mayores, la nueva plaza Belgrano, el colector cloacal en la urbanización San Martín, el plan de bacheo y repavimentación en gran parte de la ciudad que ya inició con las jornadas de limpieza, entre otras obras.Dedicó, finalmente, unas palabras sobre los hechos expuestos públicamente y que forman parte de denuncias que se tramitan en la justicia para esclarecer un posible seguimiento de su persona por parte de grupos de inteligencia paralelos. “Estoy convencido que la Justicia definirá e investigará lo sucedido”, afirmó.