Vuoto: “No pienso romper la relación con el Gobernador “

El intendente de Ushuaia Walter Vuoto lideró en la tarde de este domingo un acto multitudinario en el Centro Cultural «Esther Fadul», con el objetivo de relanzar su gestión y tomar juramento a 12 funcionarios, unos pocos nuevos y otros que cambian de cargo, dentro del mismo esquema.

Pero la denuncia realizada la semana pasada contra un expolicia por un seguimiento que se encuentra actualmente bajo investigación fue parte del discurso, robándose la atención de los presentes.

En ese sentido, el jefe comunal relató lo que ya había expuesto vía redes sociales y ampliado en una denuncia ante la Fiscalía, pero profundizó conceptos y dirigió todos sus dardos al Jefe de la Policía, Rolón.

Conciliador, pese a todo, aclaró que, más allá de lo que ocurra a futuro, no va a dar por quebrado su vínculo con el Gobierno Provincial, más bien todo lo contrario, al afirmar: «No pienso romper la relación con el Gobernador, quiero profundizarla».

Pero al mismo tiempo disparó munición gruesa contra el comisario Jacinto Rolon, Jefe de la Policía, de quien aseguró «esperaba más, esperaba que se ponga a disposición».

Criticó el tenor de la exposición del líder policial en la Legislatura y banalizó los dichos del jefe policial, quien dijo que lo denunciado por Vuoto pertenecía a un «universo distópico».

Encendido, Vuoto cargó con dureza también contra el jefe de Gabinete del Gobierno Provincial, Agustín Tita, quién aseveró días atrás que “el intendente vive en un mundo surrealista” y además sugiriendo que “en algunos momentos, es mejor quedarse callado”.

Vuoto, observó que “pedirle a alguien que se quede callado es un mensaje cuasi mafioso, y yo que no me callé y tampoco me arrodillé ante el gobierno de Macri, no lo pienso hacer ante usted”, le habló directamente a Tita.

«No me voy a callar, no voy a naturalizar estos hechos», repitió Vuoto, quien pese a todo dejó un resquicio para conciliar con Gustavo Melella., al anunciar que va a solicitar esta misma semana un encuentro con el gobernador.