Crecen los intentos de estafas por Internet

Diversas alertas y denuncias se registraron en las últimas semanas. Vecinos advirtieron que llegaron tanto mensajes, mails de bancos, así como también intento de estafas para robar las cuentas de WhatsApp.

Estos tipos de delitos crecieron en los últimos tiempos, y es por eso que desde ((La 97)) Radio Fueguina se consultó con el secretario General de La Bancaria en Tierra del Fuego, Gustavo Fernández acerca de las estafas bancarias.

Fernándes explicó que se trata de una modalidad de “fishing” (pesca) donde a partir de un link que envía el estafador se deriva al usuario a una página que simula ser la del banco. “A partir de ahí piden usuario y clave, reenvía al usuario a la pagina oficial del banco y todo aparece como si estuviera correctamente”, detalló.

“La gente no se tiene que asustar, ya que si no ingresan al link no va a ocurrir nada”, tranquilizó el secretario General de La Bancaria en Tierra del Fuego en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina.

Atentos a la situación, la Policía Provincial brindó una serie de recomendaciones para evitar las estafas: