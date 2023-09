El conmovedor relato de Laura, en busca de su mamá biológica

Laura Fernández, una mujer de 40 años que reside en Cataluña, España, ha emprendido una búsqueda emocionalmente muy intensa. Busca a su madre biológica, cree que podría vivir en Tierra del Fuego.

Su mamá biológica lleva el nombre de Alba del Carmen Valenzuela, y la única pista de su ubicación es la calle Lucas Bridge, sin especificación de ciudad, ya que existen calles con ese nombre tanto en Ushuaia como en Tolhuin.

Laura compartió su historia con ((La 97)) Radio Fueguina, detallando cómo surgió esta búsqueda que ha sido una constante en su vida: «Siempre he tenido dudas, siempre surgen preguntas. Hará cosa de unos meses me atreví a entrar en un grupo de Facebook de Bahía Blanca donde hay personas que buscan familias, están en la misma situación».

La búsqueda tomó un giro esperanzador cuando una persona, utilizando información como su DNI y el hospital donde nació, encontró registros que mencionaban el nombre de su madre biológica y sugirieron que actualmente reside en Tierra del Fuego.

En diálogo con Marita Romero, para el programa «Un gran día», Laura relató que nació en el hospital Pena en Bahía Blanca y que ha vivido en España durante 20 años, desde que decidió mudarse debido a las circunstancias en Argentina en ese momento.

En cuanto a sus emociones cambiantes y su perspectiva sobre su madre biológica, Laura compartió: «No sabría decir el porqué. Siempre me lo tomé del lado equivocado, quizás. Siempre estuve como con cierta ira, cierta rabia de decir me abandonó, esta persona me abandonó. Pero luego ahora con la edad y la madurez y todo, pues pienso que quizás sí quería quedarse conmigo, pero por alguna circunstancia se vio obligada a darme en adopción».

Su madre adoptiva nunca habló del tema, y el conocimiento del nombre de su madre biológica y las razones detrás de la adopción fueron proporcionados por su padre, ya fallecido. Laura reconoció que esta búsqueda la ha dejado con una mezcla de sentimientos muy fuertes y que, por ahora, ha decidido no pedir ayuda en la búsqueda en curso.

Laura también compartió que su hija de 20 años está al tanto de la situación y apoya su búsqueda: «Tengo una hija de 20 años, ella sabe de la situación, no hay secretos aquí, nos lo contamos todos. A ella le gustaría también, más que nada verme a mí tranquila, que es lo básico», expresó.

Su búsqueda es y será un camino lleno de incertidumbre y esperanza para Laura, quien simplemente busca respuestas y la oportunidad de hacer preguntas después de 40 años de incógnitas: “Me he sentido muy rara, muy nerviosa, de a ratos ilusionada, de a ratos pensando a lo mejor la encuentro, hablo con ella y no quiere saber nada de mí, cosa que la verdad haría daño. Simplemente quiero saber ciertas cosas, hacer preguntas y ya está, luego si ella no quiere, no pasa nada, si llevo 40 años ya” resumió Laura, consciente de la dificultad de su búsqueda, con los objetivos claros y la esperanza en pie.