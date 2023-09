Javier Rielo asumirá la posición de Senior Vicepresident para América

A partir del 1 de septiembre, Javier Rielo, actual Director General de Total Austral y Senior Vicepresident y Country Chair de TotalEnergies para el Cono Sur, asume la posición de Senior Vicepresident de TotalEnergies Exploración y Producción para América. Javier Rielo liderará así todas las actividades de Exploración y Producción en América, que incluyen desde Canadá hasta Argentina.

Esta designación es acompañada de un cambio trascendental para la Compañía ya que Javier Rielo permanecerá en Argentina para manejar desde aquí toda la región, la cual hasta este momento era dirigida desde Houston.

Con importantes desafíos, fortalezas y proyectos, trabajará desde Argentina para reforzar la ambición de la Compañía: producir más energía, menos emisiones, siempre más sostenible.

Javier Rielo cuenta con una extensa trayectoria dentro de la compañía, a la que ingresó en el año 1998 como Gerente de Auditoría y Control de Total Austral, pasó por la Gerencia de Estrategia, fue Director de Desarrollo de Negocios y en 2007 asumió la Dirección General de Total Austral. En 2013 se trasladó a París desde donde dirigió la región de África del Este.

Javier Rielo

En 2017 asumió la posición de Senior Vicepresident de TotalEnergies Exploración y Producción para Asia Pacífico en Singapur. A principios del 2022 regresó a nuestro país para ocupar la posición de Senior Vicepresident Cono Sur y Country Chair de TotalEnergies para Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay y Perú. En esta posición dirigió las actividades de Exploración y Producción en el Cono Sur, así como también el desarrollo de las actividades de Energía Renovable.

En simultáneo, a partir del 1° de septiembre Catherine Remy lo reemplazará en la posición de Directora General de Total Austral, y estaráa cargo de las actividades de Exploración y Producción de Argentina. Este nombramiento marca otro hecho sin precedentes para TotalEnergies, convirtiendo a Catherine Remy en la primera Directora General mujer en conducir las operaciones de Total Austral en Argentina.

Catherine Remy

Formada en Ingeniería en el Ecole Polytechnique (Francia) y en la universidad de Berkeley (Estados Unidos), Catherine se unió a TotalEnergies en el año 2004 como economista y después pasó a trabajar en la gestión financiera del holding. Posteriormente se volcó hacia los proyectos de Exploración y Producción, primero en Port Harcourt (Nigeria), para luego trasladarse a la Argentina. Durante su paso por el país, fue la responsable del desarrollo de la ingeniería básica, construcción y transporte de la plataforma Vega Pléyade (Cuenca Austral). Luego regresó a París desde donde trabajó en Desarrollo de Negocios en países como Brasil e Irak.

En 2021 se incorporó a la División Health and Safe for Everyone (HSE) de la Compañía, asumiendo la dirección de Medio Ambiente y Desempeño Social de todas las sucursales, cargo que ocupó hasta su nombramiento como Directora General de Total Austral.

“Es un gran honor para mí volver a la Argentina. En esta nueva etapa, tendré la responsabilidad de seguir posicionado a TotalEnergies como empresa líder de la transición energética”, sostuvo.

Con esta designación, la conformación del Comité de Dirección de Total Austral contará con absoluta paridad de género, lo cual pone en evidencia la importancia que TotalEnergies otorga a la diversidad.