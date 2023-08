Ni gobierno ni municipios fueguinos pagarían el bono extraordinario de Massa

Mientras las provincias de Misiones, Santa Fe, Jujuy, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Neuquén, Catamarca, Tucumán, Santa Cruz, Salta y la ciudad de Buenos Aires ya confirmaron que no abonarán la suma fija de $60.000 que el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, propuso para los trabajadores estatales nacionales, el panorama en Tierra del Fuego no parece diferir mucho del de esos distritos, y todo parece indicar que la nuestra se sumará al listado de provincias que no adoptarán la iniciativa del candidato presidencial.

La ronda de consultas de ((La 97)) Radio Fueguina en las áreas de Finanzas de la administración central provincial y de los tres municipios, en estricto off the record, arrojó respuestas sincrónicas, palabras más, palabras menos: no hay más plata.

Básicamente todos los estamentos pretenden mantener los acuerdos salariales logrados en sus respectivas paritarias, claro que todos previos al anuncio del Gobierno Nacional.

En el gobierno central, está muy fresco el esquema salarial actualizado, que incluye cobertura ya consensuada para los salarios de agosto y septiembre, con la posibilidad de abrir el diálogo antes del cierre del año, para ajustar clavijas.

Además, admiten que la coparticipación federal no para de bajar. Y que no se vislumbra ningún ingreso de dinero extra y fresco a las arcas de la provincia. En síntesis, no hay recursos para proyectar un bono que para el caso de la administración provincial serían aproximadamente $400 millones.

En la Municipalidad de Ushuaia, simplemente aducen que con el acuerdo paritario cerrado hace apenas días, el alcance del bono extraordinario ya estaría logrado, por lo que quedaría neutralizado su efecto. Además, el convenio colectivo de los municipales ushuaienses no les permite aceptar sumas fijas en sus haberes, cualquiera sea su naturaleza. De hecho, una propuesta en ese sentido del intendente Vuoto fue precisamente lo que motivó la enorme demora en arribar al acuerdo en Ushuaia.

En tanto, en Río Grande fueron tajantes. En el municipio buscarán hacer valer el esforzado acuerdo al que arribaron con los gremios, que en principio otorgó previsibilidad a un par de meses vista. Y confían en el buen diálogo que mantienen para, en todo caso, promover algunos ajustes merced a nuevos acuerdos antes que finalice el año.

En el municipio de Tolhuin sólo sostuvieron estar analizando la posibilidad de emular el bono nacional. Aunque en el tono de las fuentes no se notaba demasiado entusiasmo al respecto.

De acuerdo a la iniciativa nacional de Massa, los ejecutivos provinciales y municipales están solamente invitados a adherir a la liquidación de una suma fija extraordinaria para sus empleados. Y, si aceptan el convite, deberán hacerlo con fondos propios, ya que en Buenos Aires a nadie se le pasa por la cabeza disponer partidas específicas a tales fines.

Río Negro y La Rioja en principio sí pagarían la suma fija. Y Mendoza no sólo la pagará, sino que será una suma mayor, aunque en dos cuotas. En Buenos Aires, Axel Kicillof tampoco confirmó que en su distrito ese anuncio se vaya a aplicar a trabajadores estatales, aunque se vanaglorió de que los acuerdos paritarios logrados vienen ganándole a la inflación. Intendentes radicales de esa provincia ya le adelantaron que no lo pagarán.

Las medidas anunciadas por el ministro candidato el domingo pasado tienen como objetivo morigerar los efectos de la devaluación y potenciar la capacidad de ahorro y consumo de los argentinos. En definitiva, pretenden contrarrestar la brusca pérdida de poder adquisitivo frente a la indomable inflación.