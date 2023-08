El vocero de los taxistas no para: repartió reproches y chicanas en ((La 97))

El abogado Fernando Herrera, proveniente de la ciudad de Mar del Plata para asesorar a taxistas y remiseros de Río Grande que se oponen a la regulación legislativa que permita el trabajo de choferes con la plataforma internacional Uber, dialogó con ((La 97)) Radio Fueguina para exponer la postura de los taxistas al respecto, y, a tono con la escandalosa reunión en el Concejo del pasado lunes, continuó con sus ataques principalmente contra la concejal Miriam Mora.

En el diálogo por Radio Fueguina, lo primero que hizo fue amonestar a los periodistas por informar sobre el tenor de la convulsionada reunión en el Concejo. “Lo único que ustedes están diciendo es este tema que se ha salido de contexto, el tema de las amenazas” reprochó desde el vamos Herrera.

A renglón seguido, dio cuenta de “un buen día de trabajo con los concejales, con el intendente”, aunque luego debió reconocer que en realidad el encuentro lo mantuvo con el Secretario de Gobierno.

Esgrimió que muchos se han comprometido «a apoyar el sector, hay una fuerte decisión política de la mayor parte de los concejales. Estuvimos hablando también con los representantes del gobernador Melella”, dijo, revelando parte de su estrategia en la polémica entre sus representados y los servicios de aplicaciones para el transporte público.

Consultado sobre la posibilidad de recurrir a una declaración de certeza por parte de la Justica, contestó: “El que dice eso, verdaderamente el título de abogacía lo tiene que devolver. Como abogado, cómo voy a pedir una declaración de certeza de una norma que yo mismo regulé. La declaración de certeza es para que la Justicia me diga si es legal o ilegal lo que yo mismo regulo, o sea el Concejo”.

Es más, consideró que una declaración de certeza “sobre la misma norma del municipio es absolutamente irracional y fuera del contexto de la legalidad; quien tendría que plantear una cuestión de Uber serían los representantes de Uber.

El letrado luego exageró un poco al sostener que “toda la Argentina ha declarado la ilegalidad del sistema de transporte que no está regulado por los municipios. Acá está regulado, está prohibido en Río Grande”.

A la hora de referirse al proyecto de la concejal Miriam Mora, su cuestionamiento se centró en que “dice desregular el sistema y transferir la competencia del poder de policía comunal a una empresa transnacional”.

Si bien calificó la encendida discusión entre la concejal Mora y algunos integrantes de la asociación de taxistas como “un dato de color”, no se privó de expresiones agraviantes hacia la concejal autora del proyecto que cuestiona: “Ojalá que no haya más concejales que provoquen a la ciudadanía como lo hizo ayer Mora, verdaderamente lamentable. Yo estuve presente cuando la concejal Mora acusó a uno de los taxistas de una situación que no existió, acusó, levantó su dedo y acusó ‘a vos que vendiste la licencia seis veces”.

Más allá del entredicho, Herrera, sin embargo, al ser interpelado sobre la veracidad o no de si el hombre que discutió con la edil efectivamente vendió su licencia, afirmó: “no la vendió”, simplemente porque “yo tengo que creerle al ciudadano. Confío en la palabra de los ciudadanos de bien, ese hombre está trabajando en Río Grande, no tiene ninguna causa penal, no está involucrado en drogas”, insólitamente explicó.

Finalmente, el Dr. Fernando Herrera explicó cuál es exactamente el rol que ejerce en el controvertido asunto que ocupa el centro de la escena en la ciudad de Río Grande en los últimos días: “A mí me contratan para asesorar a las asociaciones de taxis, soy el asesor. Claro que puedo ejercer, lo que no puedo es firmar judicialmente, que estoy con un colega acá en Río Grande”, aunque no aclaró a qué profesional local se refería, pese a la insistente requisitoria.