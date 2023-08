«La brecha que se abrió es a causa del mal servicio que prestan taxis y remises»

Una nueva reunión de choferes y propietarios de taxis y remises se llevó adelante hoy en el Concejo Deliberante, con la presencia de un abogado llegado desde Mar del Plata, quien manifestó explícitamente sus reparos para con UBER.

Tras la tensa reunión que culminó con gritos, agravios y la promesa de dicho abogado de presentar denuncias contra integrantes del cuerpo legislativo, desde ((La 97)) Radio Fueguina se dialogó con la concejal Miriam “Laly” Mora, quien manifestó que el letrado no cuenta con matricula para actuar legalmente en la ciudad y demostró “falta de modestia y humildad”.

“Ya sabemos cómo son las discusiones que tenemos que legislar, esta manifestación y lo que ocurrió en la sala de comisiones se toma como algo cotidiano y natural”, minimizó.

Mora aseguró además que continúa abierta la invitación para el abogado sobre la reunión que se llevará adelante el 12 de septiembre, donde no solo se tratará su proyecto para habilitar las plataformas digitales, sino además el presentado por el concejal Calisaya que busca aumentar las multas al transporte irregular.

“No están entendiendo que nosotros no legislamos solo para un sector. Hay una gran parte de la ciudadanía que nos dice la falla del servicio, que algo funciona mal, entonces la brecha que se abrió es a causa del mal servicio que estuvieron brindando a la ciudad”, señaló la edil.

“Esta es la casa del pueblo y no creo que nadie en su casa grite y amenace falsamente. Cuando ellos no tienen servicios, como unidades, la gente no va a agarrarles a las patadas la agencia”, apuntó Mora.

Respecto al paro que realizaron en el servicio los taxistas y remiseros, la concejala manifestó que se había anunciado que lo realizarán todas las veces que sea necesaria para que el proyecto de Uber no avance, lo que es un error puesto que, al menos, debería regir un sistema de guardias mínimas ya que se trata de un servicio público.