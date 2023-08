Representantes de UBER viajan a Río Grande para exponer ante el Concejo

La concejala Miriam «Laly» Mora confirmó a ((La 97)) Radio Fueguina que el próximo mes de septiembre Río Grande recibirá a representantes de la firma UBER, quienes ya confirmaron su presencia.

Arribarán a la ciudad el 11, previo a la reunión de comisión que se dará el día siguiente en el Concejo Deliberante y que promete discutir el proyecto presentado por la edil peronista para regular todas las aplicaciones y plataformas digitales que ofrecen transporte de pasajeros.

Esa iniciativa tomará estado parlamentario antes del cierre de agosto, más precisamente la semana entrante con motivo de la Sesión Ordinaria que ya está programada.

A partir de ese momento, comenzará el real tire y afloje en las distintas comisiones del cuerpo para lograr los consensos necesarios y definir lo que se viene en materia de transporte público y privado de pasajeros.

Porque no es un dato menor, habría consenso entre los concejales para ampliar el espectro y no limitarse a discutir el desembarco de Uber y la utilización de estas plataformas, sino también debatir toda la regulación de la rama: incremento de multas, cesión de licencias, listado de aspirantes y requisitos, recupero de las licencias que no se están utilización y la prohibición de transferir estas, entre otros puntos.