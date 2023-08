Racismo en vivo: Denuncian a Fabian Doman y su ciclo de El Trece

El recientemente estrenado Bien de Mañana, el nuevo ciclo de Fabian Doman en El Trece, ya protagoniza su primera polémica. El programa fue repudiado masivamente en redes sociales y posteriormente denunciado por discriminación tras una entrevista poco seria que les realizó una movilera del programa a dos integrantes del Tercer Malón de la Paz.

La cronista interceptó a dos miembros de los pueblos originarios en el subte por sus llamativas prendas. Sin embargo, tanto ella como el estudio no se tomaron en serio las respuestas de la pareja, algo de lo que ellos se percataron y expresaron su enojo. Insólitamente, fue Doman quien cortó el intercambio, acusando de maltrato a los entrevistados.

Al toparse con la pareja, la notera les consultó por su origen. El hombre tomó la posta y respondió en una lengua originaria. Ante esto, la cronista preguntó «¿Qué habrá querido decir?», e hizo explotar al estudio, mientras que el sujeto intentaba explicarse.

«Eso es lo que somos, Argentina tiene que aprender a hablar el idioma de los indios», agregó el hombre, a lo que la notera respondió casi mofándose: «Claro. A ver, dígame una palabra en indio para aprender». Su interlocutor la corrigió con el término «originario» y le mencionó el término quechua allin kawsay.

¿Qué habrá querido decir?”, comenzó la cronista al escucharles hablar. Y ante la respuesta: “Somos pueblos indígenas. Tiene que aprender la gente de Argentina a hablar el idioma de los indios”, el piso se comenzó a burlar y minimizar los reclamos del entrevistado.

«Tienen que aprender en la escuela, tienen que cambiar un poco», añadió el hombre y luego apuntó contra el equipo de programa: «Tienen que renovar todo, no sirve eso».

Nuevamente, el panel se burló de los dichos del hombre. Incluso, desde el estudio llegó a escucharse: «Bregamos por los derechos de los pueblos originarios y ahora el indio nos quiere rajar, dejar sin laburo, ¿cómo es el tema?».

Posteriormente, fue la mujer quien comenzó a participar de la nota y tuvo la intención de referirse a los reclamos del Tercer Malón de la Paz, el cual se conforma por 10 pueblos originarios de Jujuy que salieron de su provincia a finales de julio para marchar hacia Buenos Aires en reclamo de la protección de la Pachamama.

«Vienen a traer paz», acotó casi con displicencia (y demostrando su ignorancia) la notera antes de que Doman le pidiera que le consultara a la pareja por su voto. Acto seguido, la cronista les cede unos auriculares y el panel le hace la pregunta.

Sin embargo, al tanto de que estaban siendo ridiculizados, la mujer contestó: «No se lo voy a decir porque es privado y yo le estoy hablando en serio». «Primero, no me río», lanzó con evidente molestia. Al percatarse de esto, la notera le pidió que no se enojara y ella vuelve a tomar la palabra: «No me enojo y tampoco le estoy peleando, pero son cosas serias porque estamos definiendo el destino de un país».

Lejos de reconocer los maltratos Doman pidió sacar del aire a las personas indígenas aludiendo: “No estoy para que me den clases de moral”.

Si bien la mujer brindó una explicación, el conductor interrumpió y le dijo a la cronista: «Andá, Magui, tampoco que me dé clases de moral. Ya me banqué bastante que el señor te trate un poquito mal al principio. Ya que la señora también te trate mal, no. Dos, no», expresó indignado Doman.

Pese a la posición del presentador, es evidente que el resto de la audiencia discrepó. El clip no sólo se hizo viral acompañado de múltiples críticas para Doman y su equipo, sino que además la Agencia Presentes lo denunció públicamente.

Posteriormente, se conocieron expresiones de repudio y rechazo por parte del INADFI y de la secretaría de Derechos Humanos de Nación, mientras numerosas organizaciones de la sociedad se expresaron negativamente al respecto.