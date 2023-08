El radar de LeoLabs sigue activo y el senador Blanco volvió a exigir medidas inmediatas

El senador nacional Pablo Blanco alzó su voz enérgicamente ante la falta de acción por parte de las autoridades provinciales y nacionales en relación con la cancelación definitiva del polémico radar de la empresa LeoLabs en Tolhuin. A pesar de un informe del Ministerio de Defensa de la Nación que data del 2 de agosto, instando a poner fin a las operaciones del radar, informes de la NASA indican que el dispositivo sigue en funcionamiento.

Blanco resaltó la relevancia del informe de la NASA, y por ((La 97)) Radio Fueguina especuló: «Si esto es publicado por NASA, me parece que es una información que tiene suficiente peso como para darle importancia. Eso indicaría que la orden o la solicitud del ministro de Defensa cayó en saco roto».

El senador insistió en que la única forma de garantizar la inactividad del radar es desarmarlo y expresó su asombro ante la falta de acción de las autoridades en este sentido: «Sorprende que Jefatura de Gabinete no haya tomado una decisión al respecto, de acuerdo al informe gravísimo que hizo el Ministerio de Defensa», subrayó.

Blanco también criticó la falta de respuesta de la provincia ante la situación, instando a la necesidad de tomar medidas más concretas: «La Dirección Provincial de Energía tendría que cortarle la luz. Lo que no te garantiza que no funcione porque tiene grupo electrónico propio. Pero por lo menos dan algunas señales de que están preocupados por el tema», manifestó.

Senador nacional Pablo Blanco.

El parlamentario advirtió incluso sobre posibles consecuencias internacionales de la persistencia del radar, ya que su espectro también abarca parte del territorio chileno: «Nos puede traer inconveniente con el país vecino, no nos olvidemos que el espectro que analiza el radar también abarca parte del vecino país de Chile», señaló.

En un momento de la entrevista, el senador utilizó durísimos términos para calificar la actitud de las autoridades tanto provinciales como nacionales al respecto: “a mí que no me digan que la provincia no sabía cuando se originó todo. Y si nos vamos a hacer los desentendidos, bueno listo, basta, viva la joda entonces, que no vayan más el 2 de Abril a rasgarse las vestiduras con la soberanía y los ex combatientes entonces. Que se saquen la careta y se dejen de joder. ¿Hay un negocio atrás de todo esto? ¿cómo es el tema?”, cuestionó con severidad.

Pablo Blanco concluyó su llamado a la acción urgente, enfatizando la importancia de salvaguardar la soberanía y la seguridad del país: «Me parece que hay que tomar cartas del asunto y darle la importancia que realmente tiene desde mi punto de vista», afirmó finalmente.