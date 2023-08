“Tenemos la resposabilidad democrática de llegar a más hogares para revertir esta situación”

El secretario de Relaciones Vecinales y Parlamentarias, Omar Becerra, afirmó que “Estamos trabajando con respeto y humildad para llegar con la mayor claridad posible a todos los sectores de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia con el proyecto de gobierno que propone nuestro candidato, Sergio Massa, y remarcar la diferencia abismal que tiene con los otros candidatos”.

“Es crucial continuar fortaleciendo la unidad y las perspectivas para lograr una construcción colectiva. Esto engloba las visiones de FORJA, del Movimiento Popular Fueguino y de otros grupos políticos que, por su importancia, contribuyen a la grandeza de ‘Unión por la Patria’”, declaró Becerra.

«Está claro que la situación económica no nos favorece y que la inflación es un grave problema a resolver. Sin embargo, hay que trabajar para llegar a cada hogar y mostrar que el futuro, si no se actúa, puede ser mucho más perjudicial que el presente. Frente a los desafíos actuales, es fundamental recordar que la solución a la crisis debe ser inclusiva. Nos oponemos a las políticas de ajuste. La crisis actual tiene sus raíces en el período del macrismo. Es sorprendente que precisamente ellos pretendan ser ahora la voz de la rectitud política. Es vital no olvidar que muchos de sus miembros también tuvieron responsabilidad en la crisis de 2001”, enfatizó Becerra.

“Quienes tenemos unos años más, fuimos testigos de procesos presidenciales a lo largo de estos 40 años de democracia, y la propuesta de dolarización no nos reveló un buen final. A eso debemos sumarle, que otros ofrecen las Malvinas a cambio de vacunas y la eliminación del régimen promocional de la 19640”.

Finalmente, remarcó que “’Unión por la Patria’ cuenta con los mejores candidatos. Andrea Freites, así como todos los que forman parte de nuestra boleta, son personas comprometidas con la responsabilidad democrática».