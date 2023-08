Massa anunció sumas fijas para los trabajadores

Sergio Massa había hablado por última vez la noche del 13 de agosto una vez que se conoció el escrutinio de las PASO. El lunes se anunció una devaluación del 20 por ciento y la corrida cambiaria no se hizo esperar. Esto generó tensión e incertidumbre tanto adentro como afuera de Unión por la Patria.

Ante estes escenario, el ministro y candidato presidencial salió por televisión en busca de dar certidumbre y anunció una batería de medidas post devaluación, que incluyen refuerzo a las asignaciones familiares y AUH, un acuerdo con empresas para retortraer precios y, sobre todo dijo que, «va a haber una suma fija para los trabajadores«.

Incluso afirmó que no va a renunciar a su puesto de ministro de Economía porque «en la tormenta, agarro el timón y no lo suelto. Me quedo hasta el final«.

Aseguró que hasta la próxima semana su condición de ministro prevalecerá por sobre la de candidato. El cierre del acuerdo con el FMI y las medidas paliativas para reducir el impacto de la devaluación van a ocupar buena parte de su tiempo. “Va a haber suma fija, va a haber un esfuerzo adicional con asignaciones familiares, vamos a reforzar AUH, vamos a mirar cómo es el impacto en la canasta de jubilados, y habrá definiciones sobre el tema medicamentos«, anticipó Massa.

Entre esas medidas está el acuerdo para retrotraer precios que se está firmando con grandes empresas y calculó que el acuerdo alcanza al 90 por ciento de este sector empresario. Según reconoció Massa, aquellas que se sumen tendrán beneficios fiscales y que un incumplimiento generará acciones legales contra éstas. Algo similar, dijo, ocurrirá con las que no firmen el acuerdo y suban los precios.

El ministro dijo que «la gente tiene que saber que sabemos lo que le pasa a ellos«, pero advirtió que «al Fondo no lo traje yo. Lo trajo Macri y que le prestaron un dinero que técnicamente no correspondía y que hoy lo estamos rediscutiendo, cambiándole las condiciones, para que el daño que representa el Fondo no sea tan alto”.

Incluso responsabilizó al exministro Martín Guzmán por la forma en que negoció con el organismo multilateral de crédito. Es más, afirmó que Guzmán «huyó» después del cronograma de pagos que había acordado y que era imposible de concretar.

Sobre la devaluación, Massa aseguró que se trató de una larga negociación con el Fondo que, en un principio, exigía que sea del 100 por ciento. «El FMI pedía 100 por ciento de devaluación, después bajó al 60 por ciento y finalmente logramos acordar en el 20 por ciento«, afirmó durante la entrevista que concedió a TN.

En otra parte del relato, Massa aseguró que la negociación llegó a estar detenida por la insistencia del Fondo de que se realice una devaluación del 60 por ciento. «Fue muy dura», reconoció. Al final, indicó, primó la propuesta Argentina de un 20 por ciento y es lo que se convirtió en el acuerdo que se firmará la semana que viene. Massa aseguró que, “ese dinero servirá para intervenir en el mercado«, concluyó.