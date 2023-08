El dólar «blue» abrió a 670 pesos

El dólar blue abrió a peso récord luego de los resultados electorales y pese a las ventas por cerca de 225 millones de dólares.

La divisa norteamericana comenzó la rueda de este 14 de agosto con una fuerte alza en su cotización, aumentando $80 respecto al último cierre. De esta manera, el dólar blue se vende a $685 y se compra a $675.

Conjuntamente el dólar MEP con el bono GD30 se vende en $541,29. Mientras que, el Contado con Liquidación (CCL), por su parte se comercializa a $576,70 para la venta.

Por otro lado, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $640 en promedio y el Qatar, para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los 300 dólares mensuales, se valúa en los $597,06.

Asimismo, el llamado “Dólar Ahorro”, con una diferencia de más de $50 respecto el dólar blue, comenzó la jornada en $522,38.

Por su parte, en el mercado minorista, el dólar oficial en promedio entre los bancos privados ronda los $300,01 para la venta y la cotización del Banco Nación se disparó a los $296. Por su parte, el dólar mayorista abre a $287,29.

En la jornada anterior, el Banco Central (BCRA) vendió US$ 97 millones, y en la semana sumó ventas por US$ 225 millones y el acumulado del mes se redujo a US$ 140 millones de compras netas en el mercado.