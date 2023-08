Cuáles son los pasos a seguir para dejar de fumar

El tabaquismo es un problema grave que afecta un amplio rango etario de vecinos en la ciudad de Río Grande, por lo que desde el ministerio de Salud se han formado varios consultorios en los Centros de Salud 1, 3, 4 y 5 de la ciudad para que las personas soliciten un torno para dejar de fumar.

Desde ((La 97)) Radio Fueguina se dialogó con la referente del programa provincial de control de tabaco y enfermedades respiratorias crónicas, la Dra. Silvia Franchini, quien explicó cómo es el tratamiento intensivo que llevan adelante desde un abordaje médico enfocado también para combatir los mecanismos de adicción.

“Muchas veces estadísticamente con voluntad no alcanza, porque si no se tiene una guía se hace difícil. Estadísticamente solo un 5% y 6% de los fumadores dejan de fumar voluntariamente”, destacó y puntualizó que es necesario acompañar a estos pacientes como en cualquier enfermedad crónica.

En el consultorio se propone junto con el paciente un plan de trabajo individual y se coordina un seguimiento semanal o quincenal, dependiendo de los tiempos y el tipo de paciente.

“El tratamiento es multicomponente porque también se abordan terapias conductuales y otras cuestiones, es una consulta larga que puede llegar una hora”, detalló.

Allí se pone sobre la mesa la razón por la que fuma el paciente y qué lo motiva, “cuestiones que no son necesariamente clínicas o biológicas”, expresó la Dra. Franchini.

Al tratarse de una adicción es difícil de manera y depende del grado que tenga cada paciente, por eso la diferencia entre los que pueden dejar voluntariamente o aquellos que no pueden siquiera estar en un espacio cerrado sin fumar.

El proceso generalmente dura dos meses, aunque puede perdurar más, que estará acompañado de períodos de cambios de humor a causa del síndrome de abstinencia, cansancio, recuperación del gusto y normalización de la presión arterial.

Respecto al síndrome de abstinencia que puede causar cambios en el humor de la persona, la Dra. Franchini recomendó que el paciente de a conocer su situación a las personas a su alrededor: “Para que puedan acompañarlo y saber porque se encuentra irritable”.

Asimismo, advirtió que los fumadores pueden desarrollar enfermedades como EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se cursa con dificultad respiratoria, tos, catarro, falta de aire: “Al principio la falta de aire se ve en los grandes esfuerzos, por lo que se abandonan actividades físicas. Es una enfermedad progresiva que lo único que la frena es el dejar de fumar”, detalló.

“Tiene la misma sintomatología que el asma, pero la mayoría de las veces el asma es reversible cuando se hace un tratamiento. En cambio, con el EPOC cuando avanza no se vuelve reversible”, explicó.

La medica fue consultada por tratamientos para dejar de fumar tales como el cigarrillo electrónico, por lo que advirtió que no está avalado como tratamiento “porque se ha visto que continúa la adicción, además no está autorizado en Argentina por lo que no está regulado”.

Al no encontrarse regulado el usuario desconoce que le ponen dentro, sin embargo, estudios aleatorios han descubierto que “una carga de cigarrillo electrónico tiene 24 mg de nicotina, es decir que responde a 24 cigarrillos”, advirtió.

No solo es más tóxico que un cigarrillo común, sino que inclusive en países como Estados unidos donde se utiliza se ha constatado que adolescentes que comenzaron fumando cigarrillo electrónico como adultos se vuelven fumadores empedernidos de cigarrillos comunes.

“Además, ya se han visto enfermedades producidas por esta como la neumonía lipoidea, porque el líquido que lleva adentro tiene jabones y aceites para aspirar el vapor, lo que estaciona en el pulmón y no hay forma de eliminarlo, se microcápsula y produce fibrosis”, advirtió la Dra. Franchini quien finalizó invitando nuevamente a los vecinos interesados en dejar esta adicción a acercarse a los CAPS y especificar que buscan un turno para dejar de fumar.