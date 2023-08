SENASA recomienda no acercarse a las costas marinas de Río Grande

Ante la aparición de lobos marinos muertos en la costa de la provincia, desde SENASA y autoridades provinciales de Ambiente dispusieron un protocolo sanitario para su intervención, mientras se mantiene un estado de alerta ante el comportamiento y transmisión de la influenza aviar.

Germán Rezanowicz, coordinador regional de sanidad animal del Centro Regional Patagonia Sur del SENASA, dialogó con ((La 97)) Radio Fueguina al respecto y advirtió que el contagio de esta enfermedad es por contacto directo, por lo que recomendó evitar que la población se acerque a los animales, particularmente aquellos que pasean con sus mascotas por la costa.

“Que la población no acuda a lugares donde eventualmente puedan encontrarse estos animales. Para evitar la diseminación de la enfermedad”, expresó.

Indicó que a los animales en la costa se los procedió a enterrar y se desinfectó el lugar, SENASA realizará focos de aproximadamente tres kilómetros, realizando una inspección de granjas avícolas en ese radio.

Es probable que se sigan encontrando animales muertos, aunque no se puede detectar la magnitud de la mortandad: «A medida que se van muriendo la marea los acerca a las costas y se los enterrará para evitar la dispersión viral”.

“La recomendación es que la gente no vaya a la costa para evitar contacto y, en caso de hacerlo, en el eventual caso de ver animales muertos no acercarse y dar aviso lo antes posible”, recomendó.

Respecto al comportamiento de la influenza aviar en humanos, Rezanowicz tranquilizó a la comunidad porque son limitados los casos en el mundo, lo que no quiere decir no hayan ocurrido o puedan ocurrir.

“Si se ha tomado contacto sin tomar precauciones se debe avisar a las autoridades y personal de salud tomará las medidas necesarias y se hará seguimiento”, explicó y detalló que se hacen seguimientos de 10 días para ver si se presenta algún tipo de sintomatología.

Por último, el coordinador regional de sanidad animal del Centro Regional Patagonia Sur del SENASA, insistió en que se debe estar alerta, pero no entrar en pánico:

“Esto no es nuevo, la gravedad se determinará con el tiempo. No creo que se extienda en el tiempo porque si no habría una magnitud mayor de animales muertos”.

“Tanto animales marinos como aves son susceptibles a la enfermedad y pueden seguir apareciendo. En Puerto Williams apareció la enfermedad tiempo atrás y esto puede ser un coletazo de esto”, opinó.

“Vamos a hacer inspección de aves de corral o comercial y estaremos a la expectativa de los resultados. En tanto y cuanto la población haga caso de las sugerencias que pasamos, la posibilidad de contagio de aves de producción es mínima”, concluyó.