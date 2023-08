Cuáles son las boletas que faltarán en los cuartos oscuros de la Provincia

A través de un documento oficial, el Juzgado Federal de Ushuaia confirmó que más de la mitad de los precandidatos presidenciales no presentará boletas en los cuartos oscuros de la Provincia el próximo domingo, con motivo de las PASO.

La información había sido anticipada ayer por ((La 97)) Radio Fueguina a través de un informe especial, que pone de manifiesto un pingüe negocio detrás de la impresión de papeletas y que no es exclusivo de Tierra del Fuego: al menos otros tres distritos padecen el mismo desinterés por el electorado.

El escrito que lleva la firma del Dr. Calvete anuncia cuáles son esas agrupaciones que no han presentado sus boletas ante la Secretaría Electoral, aunque advierte que queda una posibilidad, prácticamente imposible: «Que cada agrupación política y/o alianza que pretenda que sus boletas se encuentren en cada uno de los cuartos oscuros habilitados, las distribuirá por medio de sus representantes en el Distrito»

Las que no

20 – Unión Del Centro Democrático: Lista A – Apertura Liberal Argentina

90 – Movimiento Izquierda Juventud Dignidad: Lista A – Dignidad

90 – Movimiento Izquierda Juventud Dignidad: Lista B – Confederal

94 – Proyecto Joven: Lista A – Coalición Paz Democracia Soberanía;

94 – Proyecto Joven: Lista B – Patria Unida;

94 – Proyecto Joven: Lista C – Todex;

94 – Proyecto Joven: Lista D – Nueva Democracia;

95 – Frente Patriota Federal: Lista A – Primero la Patria;

131 – Frente Liber.Ar: Lista A – Demos;

131 – Frente Liber.Ar: Lista B – Reconquista;

131 – Frente Liber.Ar: Lista C – Anticorrupción;

137 – Principios y Valores: Lista 2 B – Transformar;

137 – Principios y Valores: Lista 3 C – Tres Banderas;

137 – Principios y Valores: Lista 4 D – Gente de Trabajo;

137 – Principios y Valores: Lista 5 E – Laborista;

Las que sí

40 – Movimiento Libres del Sur: Lista A – Azul y Rojo;

57 – Movimiento de Acción Vecinal: Lista A – Compromiso Vecinal; 92 – Política Obrera: Lista A – Unidad Obrera;

134 – Unión por la Partia: Lista A – Celesta y Blanca; 134 – Unión por la Patria: Lista B – Justa y Soberana;

137 – Principios y Valores: Lista 1 A – Tierra, Techo y Trabajo;

13 – Movimiento al Socialismo: Lista A – Izquierda Anticapitalista;

132 – Juntos por el Cambio / Juntos por el Cambio TDF: Lista A – El cambio de nuestras vidas / Lista B – El cambio de nuestras vidas;

132 – Juntos por el Cambio / Juntos por el Cambio

TDF: Lista B – La Fuerza del cambio / Lista A – La Fuerza del cambio; 133 – Hacemos por Nuestro País: Hacemos;

135 – La Libertad Avanza / Republicanos Unidos: Lista A – Libertad por Siempre / Fueguinos;

136- Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad: Unir y Fortalecer la Izquierda;

136 – Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad: Unidad de Luchadores y la Izquierda / Unidad de Luchadores y la Izquierda;

167 – Somos Fueguinos: Lista A – Primero Tierra del Fuego

