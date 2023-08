“Registramos actividad inusual en su cuenta”, la nueva modalidad de estafa bancaria

“Registramos actividad inusual en su cuenta, verifique su identidad para proteger sus fondos y evite el bloqueo de la misma” es el mensaje que están recibiendo distintos usuarios en la provincia para ser víctimas de una estafa que busca robar sus datos bancarios.

Por dicho motivo, desde ((La 97)) se consultó con el secretario General de La Bancaria en Tierra del Fuego, Gustavo Fernández, quien explicó que se trata de una modalidad de “fishing” (pesca) donde a partir de un link que envía el estafador se deriva al usuario a una página que simula ser la del banco.

“A partir de ahí piden usuario y clave, reenvía al usuario a la pagina oficial del banco y todo aparece como si estuviera correctamente”, detalló.

Por dicho motivo, Fernández recomendó no ingresar a ningún link que se envíe por WhatsApp o Mail y siempre se verifique entrando al sitio oficial del banco, sea vía red o por la aplicación.

“La gente no se tiene que asustar, ya que si no ingresan al link no va a ocurrir nada”, tranquilizó.

Respecto a cómo opera el estafador, Fernández indicó que usualmente una vez que se obtienen los datos se transfiere plata a otra cuenta o se saca un préstamo, “también venden los datos a gente que trabaja maliciosamente para que otros estafadores traten de hacer dinero”.

En caso de que haya otros factores de autoidentificación los estafadores transfieren a cuentas guardadas y, posteriormente, “se comunican con esa persona a la que transfirieron, dicen que se confundieron y piden que se deposite a otra cuenta”.

Por último, Gustavo Fernández volvió a tranquilizar a la comunidad y reiteró que simplemente no se debe ingresar al link y ante cualquier duda consultar con el banco.