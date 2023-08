¿Cuántos electores no binarios hay en la provincia?

Las personas no binarias son aquellas que no se identifican ni con el género masculino ni con el femenino. Desde el año 2021 ha habido un crecimiento exponencial en la población argentina no binaria, por lo que son más de mil ciudadanos los que votarán en las próximas elecciones del 13 de agosto con el DNI no binario.

Según los datos de la Cámara Nacional Electoral (CNE) son un total de 1075 los votantes no binarios registrados en el padrón habilitado para 2023, que contrata mucho con las 24 personas que había en el 2021, año en que se realizaron las anteriores elecciones nacionales.

En Tierra del Fuego son 13 las personas con DNI no binario que participarán en estas elecciones, mientras que la mayoría de esa población son habitantes de la Provincia de Buenos Aires, 469 personas, mientras que en CABA residen 219.

Por otro lado, en Córdoba se contabilizan 57 personas; 48 en Mendoza, 47 en Santa Fe, 32 en Neuquén, 31 en Chubut, 23 en Río Negro, 22 en Entre Ríos, 20 en Tucumán y 17 en Salta.

En las restantes provincias se contabilizan menos de diez personas no binarias: 8 en Corrientes y San Juan; 7 en Chaco y Jujuy; 6 en Catamarca, La Pampa y Santa Cruz; 5 en San Luis y Santiago del Estero; 3 en La Rioja y 2 en Formosa.

Respecto a las edades la distribución es: 55% nació entre los años 1994 y 2005; 29% entre 1984 y 1993; y 8% entre 1974 y 1983. Posteriormente, entre 2006 y 2007 nacieron alrededor de 25 personas, mientras que anteriormente entre 1954 y 1963 se registran 9, y una sola persona no binaria es mayor de 70 años.