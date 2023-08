Melella ratificó que recurrirá a la Justicia si no hay acuerdo por los textiles

Gustavo Melella, en el marco de las medidas de fuerza que el sector textil está llevando a cabo a raíz de los reclamos por la decisión del Gobierno Nacional de excluirlo de la extensión del subrégimen de Promoción Industrial reiteró que “si no llegamos en estos días a la solución para el sector textil a través del diálogo, del consenso y del entendimiento, vamos a ir por el camino judicial”.

En relación con esto, el Mandatario Provincial manifestó que “para nosotros es claro y no se negocia el plan de ampliación de la matriz productiva”, y agregó que “nosotros trabajamos sobre qué queremos productivamente de Tierra del Fuego y queremos que cada sector crezca y se fortalezca porque necesitamos mantener el empleo vigente y crecer más en empleo”.

“Entonces –prosiguió-, que hasta el día de hoy no esté todavía la incorporación del sector textil en el subrégimen industrial nos preocupa y nos ocupa, y lo hemos dicho claramente, nosotros tenemos un objetivo que es que el sector textil ingrese al subrégimen industrial”.

En este sentido, reconoció que “seguramente hay cosas que corregir, como en cualquier sector productivo”, al tiempo que aclaró que “por uno o dos que no hayan hecho bien las cosas, no se puede castigar al resto. Son mil familias que nosotros tenemos la obligación de defender y se lo he dicho al secretario de Producción, a su equipo, y se lo he dicho a los ministros y a todo lo que se las tenga que decir”.

“Desde el primer día la verdad que nos puso mal cuando nos enteramos por el decreto nacional que quedaban excluidos empezamos a trabajar, y el objetivo es que, en estos días, se incorpore al sector textil al subrégimen industrial y no por presión de algunos empresarios del continente que la verdad convivimos hace más de 30 años vengan hoy a presionar”, sentenció.

Además, Melella subrayó que “nosotros también marcamos claramente que la defensa es de los fueguinos, y hacia los fueguinos y hacia las fueguinas”, y añadió: “por más que yo esté en un espacio político, no voy a dejar de defender lo que es la provincia y lo que es el plan que nos dé desarrollo que nosotros queremos. Y no sería lo mismo que dos o tres porteños nos vengan a decir, con todo respeto, a porteños qué tenemos que hacer de nuestra provincia”.

En esta línea, contó que “en el día de ayer hemos enviado un pronto despacho al secretario de Mendiguren, que es la autoridad de aplicación, y si no llegamos en estos días a la solución para el sector textil a través del diálogo, del consenso y del entendimiento, ya lo he dicho públicamente, vamos a ir por el camino judicial”.

Finalmente, recordó “aquel compromiso que tuvo en su momento el presidente de la Nación, Alberto Fernández, era que todos los sectores de la producción de Tierra del Fuego que están dentro del subrégimen lo tengan, y eso es lo que estamos peleando y discutiendo”.