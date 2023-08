Jorge Ramos: “Siempre está abierta la puerta para volver a Río Grande”  

Jorge Ramos es un joven fueguino que finalmente pudo concluir su carrera de abogacía en la ciudad de Córdoba. Estudiante del JIF desde pequeño, pasó la primaria y secundaria por el colegio Don Bosco, donde destacó como un alumno aplicado.

El joven abogado pasó por ((La 97)) Radio Fueguina y recordó: “No siempre quise ser abogado, es algo que decidí en los últimos años del secundario”.

La otra opción era la carrera de Contador Público, ya que los números son algo que a Jorge le resulta relativamente sencillo. Sin embargo, lo desincentivó la idea de hacer algo monótono y repetitivo.

“Si bien abogacía con cada tramite es parecido, cada cliente rompe con esa monotonía”, justificó su elección.

Así el joven Jorge partió en 2015 a Córdoba y finalmente pudo obtener su título en mayo del 2022. Gracias al acompañamiento de familiares y amigos el desarraigo no fue fuerte y siempre se sintió acompañado.

El abogado fueguino fue consultado de las dificultades de atravesar una carrera de Derecho y la minimizó: “Hay que ser aplicado, no es algo regalado, pero no es nada de otro mundo. Se debe leer mucho, los primeros años amoldan mucho para cada vez ir leyendo un poco más hasta que el último año no se nota la diferencia de tanta lectura”, expresó.

Respecto a su último final, recordó que tuvo que rendir en un salón que no era de los usuales, ya que se encontraba en una especie de subsuelo. Una vez que aprobó, cerca de una plaza de la facultad fue abordado “por amigos y familiares que me tiraron huevos y me llenaron de harina”.

Además, en ese momento “mis papás me hicieron videollamada para decirme lo contentos y orgullosos que estaban de que después de estos años haya podido terminar la carrera”, recordó alegre.

Posteriormente vino la inserción en el mundo laboral, que no resultó nada fácil para Jorge debido a que se deben tener algunos contactos para ingresar rápidamente.

“Al comienzo estuve buscando por distintos estudios jurídicos, mientras estudiaba no estuve trabajando a la par. A fin de año del 2022 empecé a trabajar en una dietética ya que no conseguía trabajo en mi profesión”, rememoró.

Finalmente, en febrero consiguió “trabajar en las Cámaras de la Policía de Córdoba” donde desarrolla su labor actualmente. “A partir de ahora solo tenemos que meterle adelante”, se alegró.

Por último, Jorge Ramos fue consultado por la posibilidad de volver a su provincia y manifestó: “Mi idea es en lo posible desarrollarme en Córdoba, pero siempre está abierta la puerta para volver a Río Grande”, concluyó.