Perez Bustos, reconocido en Washington

Así lo dio a conocer durante la jornada de hoy la Academia – The Washington Academy of Political Arts & Sciences® que presentó a los ganadores y nominado a los Napolitan Victory Awards 2023.

El consultor fueguino Leonardo Pérez Bustos logró la Excelencia por la investigación en Encuestas, en la categoría regional por su trabajo de intención de voto en las últimas elecciones de Tierra del Fuego, cuyo resultado en materia de pronóstico fue extremadamente preciso.

El titular de la consultora fueguina Neodelfos ya había demostrado en la elección del 2019 un gran margen de precisión pronosticando el resultado electoral en la provincia de Tierra del Fuego y en la elección del 2023 volvió a pronosticar el resultado incluso dentro de los márgenes de error.

Cabe destacar que los Napolitan Victory Awards, conocidos como los premios más prestigiosos y codiciados en la comunicación política, reconocen la excelencia en diversas categorías, incluyendo campañas políticas, proyectos innovadores y líderes destacados en el ámbito político. La participación en estos premios representa una distinción importante respecto del impacto y la relevancia del trabajo realizado por los galardonados.

A lo largo de su historia, los Napolitan Victory Awards han atraído la atención de gigantes campañas, como las de Barack Obama, Joe Biden, Nayib Bukele, Alberto Fernández, Luis Abinader, Andrés Manuel López Obrador y Pedro Sánchez. Además, se han reconocido a luminarias políticas como Epsy Campbell Barr, ex Vicepresidenta de Costa Rica, Martha Lucía Ramírez, ex Vicepresidenta de Colombia, y José Mujica, ex Presidente de Uruguay, por sus importantes contribuciones. Consultores políticos destacados como los fallecidos Ralph Murphine y Michel Bongrand, así como José Luis Sanchis, consultor español, y Dick Morris, consultor estadounidense, también han sido aplaudidos por sus esfuerzos innovadores.

La gala de premiación de los Napolitan Victory Awards 2023 tendrá lugar el 26 de agosto en Washington, DC.

Detalles adicionales sobre el evento y la lista completa de galardonados y nominados pueden encontrarse en: Napolitans.org