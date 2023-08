Fadul cuestionó la escasa labor parlamentaria en el Congreso

La abogada y candidata a Diputada nacional por el partido provincial Somos Fueguinos, Liliana «Chispita» Fadul, enfatizó a través de ((La 97)) Radio Fueguina el compromiso de su partido con los intereses de Tierra del Fuego y propuso mayor actividad en el Congreso para resolver las principales problemáticas de la provincia.

«Somos Fueguinos es un partido provincial que defiende irrestrictamente los intereses de la provincia de Tierra del Fuego y de la República, pero prioritariamente los intereses de Tierra del Fuego», aseguró Fadul, primariamente.

En sus declaraciones, lamentó la escasa labor parlamentaria y la falta de sesiones en el Congreso, subrayando la importancia de un compromiso más sólido con la ciudadanía. «Uno escucha hablar a veces discursos maravillosos, muy lindos. Cuando uno ve que estamos ya en agosto y la Cámara de Diputados sesionó dos veces, dos veces en el año. Dos veces la Cámara de Senadores, una vez, estamos en el mes 8, por favor, me parece que la República Argentina y nuestras provincias, nuestras ciudades, necesitan más compromiso, más trabajo, más concreciones».

La candidata destacó la necesidad de abordar temas cruciales para la provincia, como la ley de alquileres y la incertidumbre en el sector industrial. «El tema industrial ¿cuánto hace que venimos diciendo que hasta que no se incorpore al texto de la 19640, nuestro sub régimen? estamos en un vaivén y en una incertidumbre que es absolutamente contraproducente a los intereses provinciales».

En ese sentido, llamó a una discusión seria y un trabajo conjunto en la Cámara Baja para incorporar al sub régimen y resolver las cuestiones que afectan a los sectores productivos de la provincia. «Hay que tratar de lograr en la Cámara Baja la incorporación al texto de la 19.640, el sub régimen. Por supuesto, con una reunión de todos los sectores, claro que no es nada fácil, pero para eso uno va, para que las cosas puedan solucionarse aun cuando tengas que trabajar fuertemente, porque para eso uno es representante».

De hecho, Liliana Fadul resaltó finalmente la importancia de la representación política y la responsabilidad de los funcionarios elegidos por el pueblo. «El representante, además de tener el honor de representar a la gente, es el empleado de la gente que te está votando, cobra un sueldo. Hay muchas cosas por hacer y que no se están haciendo».