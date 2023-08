Ruth Galichini: La médica que regresó a su Tierra del Fuego

Un mes le resta para recibirse y finalizar la residencia de clínica médica en nuestra provincia, se trata de la joven Ruth Galichini quien pasó por “Un Gran Día” y relató su travesía para convertirse en una profesional.

Oriunda de Ushuaia realizó el prescolar en el Piedralibre y la primaria en la Escuela n°1, sin embargo un giro en su vida la llevó a Estados Unidos donde hizo el secundario.

“Allá hice el Middle School y el High School, el último año volví a Ushuaia y terminé en el José Martí”, recordó.

Con mucho afecto recuerda su paso por el país del norte, donde llegó muy chica “11 años tenía apenas, y no sabía ni decir ‘hello’”, recordó alegremente. Su madre, a quien considera la principal mentora en su vida, durante tres meses le enseñaba “hasta las 3 de la mañana, con el diccionario de traducción, palabra por palabra, y así finalmente logré aprender inglés”.

“Me dieron un trofeo por lograrlo en tan poco tiempo, fue muchísimo sacrificio. Más que nada porque somos cinco hermanas, yo soy la primera, y si es difícil crían un hijo cinco es muchísimo”, mencionó Ruth poniendo en valor los esfuerzos de su madre.

En Estados Unidos, cuando se tiene las calificaciones, existe la posibilidad de elegir materias optativas y Ruth se decantó por otros idiomas, francés e italiano.

Luego de terminar el secundario en Ushuaia estudió medicina en la Universidad Nacional de Buenos Aires e hizo parte de la residencia en Estados Unidos:

“En todas las residencias a nivel nacional tenemos la oportunidad de ir dos o tres meses a cualquier parte del país o el extranjero. Yo apliqué para el Cleveland Clinic Hospital de Weston Florida, donde hice ginecología oncológica y cirugía cardiotorácica”, recordó Ruth y durante ese período estuvo en el equipo de trasplantes lo que permitió viajar a buscar los corazones de los donantes.

“Ahí tuve un cálido recibimiento, los profesionales de allá pudieron compartir su experiencia y aprendí muchísimo”, rememora.

Finalmente, Ruth retornó a Ushuaia donde está terminando su último mes de residencia y en septiembre se recibirá en la especialidad de clínica médica.

Por último, la joven médica ushuaiense agradeció a su familia y manifestó su apego religioso: “Dios es mi motor a seguir, es un impulso gigante que tengo. Sin su ayuda hubiese sido imposible un montón de cosas, porque en el camino afronté muchas adversidades”.

Finalizó dando un consejo a los jóvenes fueguinos quienes se ven a la tarea de afrontar los estudios superiores: “Elijan lo que los haga felices y eso siempre le den para adelante, sean apasionados en todo lo que hagan, que destaquen y trabajen siempre con pasión y amor. Pedí ayuda no está mal, cuando no sabemos o no podemos, trabajar en equipo siempre es la mejor forma. Siempre habrá dificultades y adversidades, pero siempre se puede salir adelante”, concluyó Ruth Galichini.