Blanco, tras la cancelación del radar: «Era lo lógico»

Ante la decisión del gobierno nacional de dar un corte definitivo al radar instalado en Tolhuin por la empresa de capitales irlandeses e ingleses LeoLabs INC., el Senador Nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco sostuvo que “Tuve razón desde el principio: El radar inglés instalado en Tierra del Fuego es una afrenta a nuestro país que afecta gravemente a nuestra soberanía. Comparto plenamente la decisión del ministro Jorge Taiana de cancelarlo definitivamente. El gobierno fueguino le debe al país explicaciones. Resulta inadmisible que quienes aprobaron la personería jurídica de LeoLabs INC en Tierra del Fuego y quienes le suministraron energía para que funcione a modo de prueba se hagan los distraídos o sostengan que no sabían nada. Peor aún: que pidan explicaciones al gobierno nacional”.

“Acá estamos frente un acto de inmensa irresponsabilidad que yo considero traición a la patria. ¿Cómo vamos a permitir que en la provincia de Malvinas dejemos que el usurpador instale un radar con capacidad de recabar y transmitir información militar? Esto es un disparate sin igual y estoy convencido de que hay responsables ligados al gobierno fueguino detrás de esto. El gobierno debe dar las explicaciones que el país espera en vez de hacerse el sorprendido consultándole qué pasó al gobierno nacional”, afirmó Blanco.

El senador sostuvo que “Aquí hubo facilidades para esta empresa de capitales irlandeses e ingleses y como senador de la Nación no voy a parar hasta que esto se aclare, se explique, se identifique a los responsables políticos de haber impulsado semejante barbaridad y el gobernador de la provincia se haga cargo”.

“Tenía razón el Jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, Teniente general Juan Martín Paleo cuando afirmó que “desde el nivel Estratégico Militar supone una seria amenaza a la seguridad nacional la puesta en operaciones de la instalación de antenas de radar para el seguimiento de satélites de órbita baja, por parte de la empresa de capitales británicos LEOLABS en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.

“Celebro la decisión de cortar por lo sano y lamento que se haya podido llegar tan lejos gracias al triste papel de las máximas autoridades de mi provincia”, finalizó el senador de Juntos Por el Cambio.