Rubinos cuestionó a Massa por sus declaraciones sobre la industria fueguina

El precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, Oscar Rubinos, por ((La 97)) Radio Fueguina cuestionó las declaraciones del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, acerca del sistema industrial de Tierra del Fuego.

Puntualmente, sobre las declaraciones del ministro de Economía Sergio Massa en relación a nuestra industria, el ex legislador radical dijo que “la ciudad de Río Grande tiene una incertidumbre con respecto a la situación laboral, lo estamos viviendo con las textiles, que había un compromiso de resolverlo y no se resuelve. Inclusive el gobernador tuvo que salir a apurar una reunión, de generar algún reclamo. Imaginate para las familias que están pasando por esa situación, la de los textiles, que hasta el gobernador tiene que estar reclamando que lo atiendan, imagínate que le queda para un trabajador o para un representante gremial», expresó Rubinos en relación con el tema del empleo.

Además, el candidato enfatizó su preocupación sobre la equiparación del sub régimen industrial fueguino con otros, lo que llevó a la aplicación de impuestos sobre pagos diferidos, afectando la actividad económica. «Encima, por primera vez se toma al sub régimen industrial de la misma forma que otros y se le aplica un impuesto nacional, se vuelven a trabar cuestiones relacionadas a los insumos. Como es un parche, se están cobrando impuestos sobre pagos diferidos. O sea, la industria compró y pagó, utilizó y vendió insumos que todavía no pudo pagar porque el Estado le había diferido el pago para no aplicar los dólares inmediatamente. Bueno, sobre eso, que ya está comprado, utilizado, vendido en muchos casos a precios justos, aumentan un 7,5% al momento de pagarlo», explicó.

Rubinos mostró su descontento ante la falta de una defensa más firme y clara de la industria fueguina por parte de representantes políticos en medios nacionales. «Cuando un periodista le pregunta por una ensambladora, lamentablemente Sergio Massa esquiva el tema y no le retruca al periodista, porque eso va quedando en el inconsciente de la gente, sobre todo en el resto del país. Creo que hay que retrucarle como sí lo hizo Larreta, que dijo ‘mirá, a mí no me lo vas a contar, ahí no es una ensambladora, se fabrica, hay tecnología, hay gente capacitada’», indicó.

El postulante resaltó la importancia de defender la industria fueguina y recalcó que el sector de la tecnología es uno de los más adaptables a los cambios. «La industria de tecnología debe ser la que más se adapta y la que más se modifica con el correr de los años. Hoy con la telefonía es totalmente diferente y la aplicación de tecnología permanentemente vemos que cuando salen modelos nuevos las empresas tienen que invertir para poder fabricarlos, no es que con la misma maquinaria pueden cambiar la tecnología de lo que están fabricando», tal como mencionó.

También Rubinos destacó las visitas de los referentes de su fuerza política a la provincia y sus compromisos para resolver las problemáticas planteadas. «Confío en la capacidad que podemos tener nosotros de presentar distintas alternativas para poder potenciar la industria en Tierra del Fuego, no tengo duda. Hay algunas cosas que se complicaron y que costaron, también otras, como devolverle el beneficio de la 19640 a los hidrocarburos, que era importantísima, que se la había quitado con anterioridad, que entre el 2015 y el 2019 se devolvió, y que es algo muy importante para el desarrollo de los hidrocarburos. Es justo poner en la balanza que no había una intencionalidad, sino todo lo contrario, se busca potenciar el desarrollo», consideró al respecto.

Finalmente, Oscar Rubinos identificó las principales preocupaciones de los fueguinos y fueguinas, constatadas durante la campaña electoral: trabajo, inflación y vivienda: “La incertidumbre con el trabajo, lo primero, la inflación y la falta de viviendas son como los temas principales. Uno empieza a ver que la inflación no es solamente el supermercado, es no poder ahorrar, que el Estado no pueda hacer obra pública en forma razonable porque con un 120% no se te presentan en la licitación o se te presentan y es imposible llevar adelante las redeterminaciones necesarias para que las obras avancen. No sé de qué forma pueden estar pensando en urbanizar barrios, en poner servicios o en construir casas, con este nivel de inflación” señaló finalmente el pre candidato a la cámara baja.