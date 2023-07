La familia de Elio Torres pide profundizar la búsqueda

Se cumplen 15 días desde la última vez que algo se supo de Elio Rubén Torres, quien comenzó uns travesía por Península Mitre, que debía terminar este domingo con su arribo a Río Moat.

A pesar del trabajo del Gobierno para articular la búsqueda, la familia de Elio se encuentra desesperada y llamaron a una conferencia de prensa para solicitar una ampliación de los medios de búsqueda.

Marilina Torres, hermana de Elio, informó en la conferencia de prensa que se solicita al Gobierno que arbitre todos los medios necesarios para que la búsqueda sea mayor efectiva y más rápida: “Comprendemos que es una zona dificultosa, pero pedimos al Gobernador y la ministra Chapperón, que puedan brindar los recursos tanto aéreos, como terrestres o por mar y que puedan convocarse todas las áreas competentes para esta situación que se está viviendo con mi hermano”, rogó.

Marilina indicó que la preocupación por la situación de Elio comenzó en el momento en se liberó la solicitud de paradero desde Río Grande, sin embargo, el Juzgado y Gendarmería se declararon no competentes para actuar en la situación.

«No entendemos por qué desde un principio la Comisaría Tercera no hizo todo lo que debía hacer, el Concejo tiene habilitado un protocolo para que todas las áreas pertinentes trabajen de manera conjunta. Al señor Bustamante le pedí que deje trabajar a la Comisión de Auxilio y dijo que no, pero ahí están sus papeles y su búsqueda de paradero”, denunció Marilina.

La hermana del joven desaparecido apuntó a que desde Gendarmería le explicaron que las autorizaciones dependían de Gobierno, “que la nota fue elevada a Ushuaia y no habían sido convocados de manera formal por el Gobierno, así como tampoco la Comisión de Auxilio”.

Además, refirió a que el viernes a la noche la gente avocada para la búsqueda de Elio en Río Grande y Tolhuin había dejado de buscar. “Supuestamente ayer hubo una reunión, dos reuniones de 15 días que mi hermano lleva desaparecido. Lo que pedimos a la comunidad y el Gobernador es que faculten los medios necesarios para despejar la búsqueda de mi hermano. Creemos que si no llegó es porque sufrió alguna dificultad. No ha dejado constancia en ninguno de los puestos de su presencia”, manifestó Marilina, solicitando que se inicie una búsqueda por Río López.

“Hoy mi hermana fue al Juzgado a pedir un amparo y no se lo quisieron recibir”, acusó Marilina. Por último, respecto a si se pudo cubrir la travesía de Elio, Marilina dijo que no se logróya que no se ha encontrado un solo rastro ni indicios de dónde pudo haber acampado: “Recién ahora lo están buscando como debía ser. Esta situación es desesperante, pero tenemos fe de que está bien».