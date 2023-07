Martín Perez: “El camino es profundizar derechos”

Luego del acto por el aniversario de la muerte de Eva Perón, el intendente de Río Grande, Martín Perez, destacó la importancia de la unidad alcanzada en el peronismo fueguino de cara a las próximas elecciones primarias del 13 de agosto.

Perez resaltó la relevancia de los referentes de todos los partidos que conforman Unión por la Patria, y subrayó la necesidad de trabajar juntos para definir el rumbo de la provincia y la Argentina.

“En una fecha muy importante para los peronistas que es la partida de nuestra líder espiritual Evita y que sirvió de alguna manera para encontrarnos con toda la militancia, para charlar sobre la realidad que está atravesando el país, nuestra provincia y la importancia que tienen estas elecciones nacionales que van a definir el rumbo de la Argentina. Qué modelo de país queremos los argentinos, los fueguinos, los riograndenses”, expresó el intendente después del acto, por ((La 97)) Radio Fueguina.

Destacó la amplitud del espacio Unión por la Patria, que no solo comprende al peronismo sino también a otras organizaciones del campo nacional y popular: “este espacio lo conformamos todas las organizaciones del campo nacional y popular, además del peronismo, nosotros como militantes de toda la vida también entendemos que son muchos los compañeros y compañeras que forman parte de este espacio. En Tierra de Fuego ni más ni menos que el partido de nuestro gobernador forma parte del espacio, Forja, los compañeros de Nuevo Encuentro han estado presentes, los compañeros de Unidad Popular, del Partido Verde, Provincia Grande. Cualquier diferencia resulta minúscula en relación a lo que se está discutiendo a nivel nacional, a lo que va a pasar con la Argentina si nos gobiernan políticas de ajuste neoliberal como las que proponen”, subrayó el intendente.

Consultado sobre la posibilidad de organizar un gran acto partidario previo a los comicios, Perez relativizó tal opción: “más allá de que se dé o no algún acto, o lo que sea necesario en el marco de la campaña, creo que cada uno en su ciudad tiene la responsabilidad de primero administrar correctamente los destinos. Mi principal responsabilidad hoy, y he sido reelecto hace muy poco, es gobernar la ciudad de Río Grande, no me voy a correr un centímetro de esa responsabilidad”.

Martín Pérez hizo hincapié en la importancia de debatir y discutir ideas dentro del peronismo, pero también en la necesidad de mantener la unidad para enfrentar los desafíos presentes y futuros. Remarcó que, más allá de las diferencias, el peronismo debe actuar como un solo movimiento, defendiendo los derechos del país y la provincia.

“Yo cuando escucho algunos candidatos decir que van a salir del cepo en 5 minutos, me da terror, porque sé lo que significa llevar adelante una política de esa naturaleza, que significaría una disparada de la inflación al 4000 %. No queremos eso, creemos que el camino es profundizar derechos”, expresó el intendente Pérez.

El jefe comunal destacó los logros obtenidos gracias a la unidad del peronismo en la provincia, como la prórroga de la promoción industrial, fundamental para el desarrollo y el empleo local. En contraposición, recordó el impacto negativo que tuvieron en Tierra del Fuego las políticas de ajuste del gobierno anterior, que desfavorecieron la industria y afectaron a miles de trabajadores.

“Entre 2016 y 2019 hicieron todo lo contrario a lo que hoy están pregonando. Puedo hablar de acciones y de hechos concretos que vivimos en Tierra del Fuego. Acá vinieron un día y dijeron, vamos a terminar la producción de notebook. Se la llevaron de acá, empezaron a importar computadoras, dejaron gente en la calle, se resintió nuestra industria electrónica, perdimos 10.000 puestos de trabajo en Río Grande” advirtió.

En definitiva, Martín Perez aseguró que seguirá trabajando para fortalecer la unidad del peronismo fueguino, con el frente Unión por la Patria como opción electoral en el país y en Tierra del Fuego.