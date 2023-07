Empleados de Comercio consiguieron aumento de un 22,5%

Se firmó a nivel nacional un acuerdo entre los empleados de comercio y las cámaras empresariales para la recomposición salarial del período julio-septiembre.

Desde ((La 97)) se dialogó con el secretario General del CEC Río Grande, Eusebio Barrios, quien detalló que aun no se encuentra homologado, pero consta de un 22,5% en tres tramos (julio, agosto y septiembre), más un 4,5% en recomposición de los aumentos anteriores por la inflación que entrará en julio; dicho acuerdo es no remunerativo y en octubre pasa a ser remunerativo. Asimismo, ambas partes se comprometieron a volver a reunirse en septiembre.

“Cada vez que se firma en Buenos Aires, acá se ratifica el aumento con la Cámara de Comercio, aunque con la diferencia en concepto de zona. Entonces firmamos eso y algunas cosas más”, explicó.

Respecto al acuerdo Barrios lo consideró como “un simple aumento, se recibe algo, pero nosotros siempre estamos por debajo o justito con la inflación”.

Por otro lado, habló sobre la campaña para detectar trabajo en negro en la ciudad e indició que en los comercios donde no pueden llegar se realiza la denuncia al ministerio de Trabajo.

“Trabajamos por denuncia, generalmente indican que trabajan en un lugar por determinadas horas y solo tienen blanqueada la mitad. Hay muchos nuevos negocios y con el cuerpo de delegados tratamos de llegar a estos lugares”, detalló.

Asimismo, Barrios lamentó una nueva situación que se está viviendo con trabajadores que no quieren ser blanqueados por miedo a perder un plan social: “Entonces estamos viendo esa situación en Río Grande, les decimos que no pueden trabajar en negro porque no tienen Obra Social y si al empleador se le lastima un empleado en negro le puede costar mucha plata”, advirtió.

Por último, el secretario General del CEC Río Grande habló de la situación del sector: “Calculamos que debe haber unas 2400 personas trabajando, el panorama es muy positivo y vemos mucha gente entrando a comprar en los negocios”, finalizó asegurando Eusebio Barrios.