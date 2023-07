Von der Thusen impulsa la construcción de una nueva sala de sesiones para el Concejo

El presidente del Concejo Deliberante de Río Grande, el abogado Raúl Von der Thusen, por ((La 97)) Radio Fueguina hizo un pormenorizado inventario de su gestión, como edil y al frente del cuerpo deliberativo. Previo a su salida para asumir a fin de año en la Legislatura provincial para lo que resultó electo en mayo pasado, prometió al menos comenzar a construir una nueva sala de sesiones del Concejo, en el sector donde se ubica actualmente el estacionamiento.

“Una transformación histórica” en el Concejo Deliberante consideró Raúl Von der Thusen que ejecutó en sus años de función. Según sus propias palabras, “hicimos una transformación histórica en el Concejo Deliberante, estamos dejando una institución totalmente modelo, desendeudada, ampliada, modernizada, donde tienen menos gasto político, menos gasto de mantenimiento y de funcionamiento. Esto no existía, no pasó nunca en el Concejo”.

Resaltó la inauguración de nuevas oficinas que permitieron reducir el gasto en alquileres y mejorar la eficiencia de los trabajadores del Concejo Deliberante. Al tiempo que formuló un anuncio inesperado, el de la construcción de una nueva sala de sesiones que se comprometió a iniciar.

Consideró fundamental brindar a los vecinos de Río Grande un espacio adecuado para participar en las sesiones. Además, destaca que los concejales y asesores estacionarán fuera del edificio, liberando así el espacio del estacionamiento para el público.

“Todavía no terminó mi gestión, estoy viendo algunos recursos. Voy a tratar de por lo menos hacer la primera etapa o la segunda etapa, yo creo que es necesario que los vecinos de Río Grande tengan la posibilidad de tener un lugar acorde para participar en las sesiones” señaló el edil. En cuanto al estacionamiento, dijo: “estacionarán afuera como tiene que ser, la mayoría está estacionando afuera, yo únicamente estoy dejando estacionar dentro de estacionamiento la gente planta permanente”.

Balance legislativo

En su rol de concejal, Raúl Von der Thusen destacó haber presentado más de 800 proyectos en dos gestiones, lo que marca una especie de hito en la historia del Concejo Deliberante de Río Grande.

Sin embargo, lamentó la falta de implementación de algunos proyectos importantes para la ciudad, como las guardias veterinarias de 24 horas. Con urgencia por resolver esta situación, anunció que buscará modificar la ley de colegiación de los veterinarios en la Legislatura para garantizar su cumplimiento.

“Fui el concejal que más proyectos presentó en toda la historia del Concejo Deliberante en dos gestiones, hemos superado ampliamente los 800 y pico de proyectos. No solamente tiene que ver con la cantidad, sino también con la calidad de muchos proyectos que también son de calidad para la ciudad” aseveró el concejal.

Lamentó asimismo que algunos proyectos aprobados, que consideró “muy importantes para Río Grande”, todavía no se cumplan.

Raúl Von der Thusen resaltó la generación de una amplia normativa durante su gestión, haciendo hincapié en la iniciativa público-privada como modelo para el desarrollo de la ciudad de Río Grande.

Destacó el uso de esa herramienta por la actual gestión para impulsar proyectos clave, como la apertura de la doble avenida Santa Fe, la apertura de la avenida San Martín, la pavimentación de más de 150 calles y la construcción de cordones cunetas en toda la ciudad: “diría que el 80% de las obras que se hicieron en la ciudad de Río Grande en esta última gestión fue con el sistema de iniciativa privada, un sistema que impusimos nosotros en la gestión anterior con una ordenanza que era la iniciativa público-privada”.

Sin jefes políticos

El concejal compartió reflexiones acerca del voto de la ciudadanía y los intereses políticos que en muchos casos, según apreció, movilizan las gestiones de los funcionarios electos.

De hecho, instó a la ciudadanía a tener en cuenta la importancia de votar con memoria y discernimiento. Al tiempo que criticó la falta de priorización de los intereses de los fueguinos por parte de los políticos, enfatizando que a menudo se anteponen los intereses partidarios sobre el bienestar de la comunidad

“Por eso yo siempre digo que yo no tengo jefe, jefes políticos, ni los quisiera tener ni los voy a tener. Cuando me toque a mí tener que ir a una elección porque un jefe me lleva, ese va a ser el día que yo me retire de la política” enfatizó al respecto. Por lo cual volvió a subrayar la necesidad de votar a las personas, en lugar de a los partidos políticos tradicionales.

Problema aéreo

En cuanto a la problemática aérea que sufre la ciudad de Río Grande, mencionó la llegada de líneas low-cost para resolver la falta de opciones de vuelo para los residentes.

Von der Thusen criticó la falta de continuidad en las promesas electorales de Aerolíneas Argentinas y planteó la necesidad de avanzar en un proyecto provincial para lograr pasajes diferenciales que beneficien a la población.

“Qué fácil que llamaron al presidente de Aerolíneas Argentinas en época electoral para decir que iba a haber pasajes residentes, cuando yo venía planteándolo por meses. Yo la verdad que lo celebré a eso porque digo, bueno, de última es algo de lo que yo estoy peleando, Aerolíneas termina reconociendo de que Tierra del Fuego es una provincia particular y que necesitamos vuelo con otros valores, que no sucede en otros lugares del país. Pero lo cierto es que fue únicamente para la campaña y se terminó” castigó el presidente del Concejo.

En cuanto a la llegada de líneas low-cost, Von der Thusen se encuentra en conversaciones y gestiones con las empresas Fly Bondi y Jet Smart para facilitar su arribo a Río Grande. Destacó las trabas burocráticas que enfrentan estas aerolíneas y busca soluciones para que puedan operar en la provincia.

Textualmente Von der Thusen informó: “no es fácil, sigo con las gestiones, por eso no lo he anunciado porque no me gusta anunciar cosas que no sé si lo voy a poder resolver, pero sí estamos en conversaciones, cuando puedo ir a Buenos Aires, voy y trato de tener contacto directo con ellos para ver si podemos resolverlo”.

La información que maneja es que la ruta Río Grande-Buenos Aires está aprobada para estas empresas low cost, pero el problema es que ANAC, el ente nacional, no termina de autorizar el servicio de rampa.

“Río Grande es la única ciudad en todo el país, desde Bahía Blanca a Ushuaia, que recibe y salen vuelos de madrugada. Porque claramente no tenemos una prioridad, ponen por encima de los intereses de los fueguinos, los intereses comerciales de la empresa y cuando sobra un avión lo mandan de madrugada a Río Grande, porque es más redituable en el día poder hacer viajes Buenos Aires-Rosario, Buenos Aires-Mar del Plata, es mucho más redituable que mandar y perder, entre que embarcan y todo, 8 horas, que se pierde todo el horario de tripulación” denunció puntualmente, y para concluir, el concejal Raúl Von der Thusen.