Utilizan Inteligencia Artificial para generar imágenes de los nietos desaparecidos

Una innovadora propuesta que mezcla la utilización de la “Inteligencia Artificial” (IA) se impulsó recientemente con el fin de generar por este medio un retrato posible de los nietos desaparecidos en la última dictadura militar.

El director de arte e impulsor de este proyecto, denominado “IAbuelas” (@iabuelas), Santiago Barros, explicó para ((La 97)) Radio Fueguina que la cuenta surgió a raíz de combinar su interés por el desarrollo de las IAs para generar imágenes con su militancia política por los Derechos Humanos.

“Lo primero que hice fue ir a la página de las Abuelas de Plaza de Mayo, para usar las fotos que están de manera pública, combinarlas y pedirle a la IA que produzca una imagen realista, con promedios de edad. Se trata de imaginar cómo podrían verse los nietos que todavía están apropiados y desconocen su identidad”, detalló.

Se trata de una combinación de ambos rostros que sirve para dar una imagen posible y además sirve como denuncia, por las tantas personas que aun desconocen su identidad, “la idea también era despertar la conciencia y decir que ese hecho sigue presente”.

Santiago inició este proceso personalmente, aunque en contacto con las Abuelas de Plaza de Mayo quienes acompañan para difundir el proyecto.

“Esto no viene a reemplazar el trabajo de las abuelas, – aclaró-, que usan herramientas infalibles como el cotejo de ADN de personas que buscan su identidad”.

El director de arte destacó la llegada a los más jóvenes a través de las redes sociales, “entiendo que también sirve para llegar a la generación siguiente, a los bisnietos, que si saben que sus padres tienen dudas de su identidad motoricen la búsqueda”, apuntó.

Santiago también aseguró que algunas personas se han comunicado para ver si se podría tratar de su caso, “hubo tres casos de búsqueda de identidad que derivé a las Abuelas, uno de ellos fue muy puntual porque la madre de una chica se vio reflejada en una foto y tenía dudas de su identidad”, mencionó.

“Cuando tuve los primeros resultados me ocurrió que era muy fuerte lo que tenía en frente. Me pareció que es algo que podía generar ruido porque es tema sensible para la sociedad argentina, así que sabía que iba a tener repercusión. Los resultados que me dio la IA eran personas mirando a cámara, entonces daba la sensación de que miraban a los ojos, entonces te encontrás con personas mirándote a los ojos reclamando justicia”, finalizó diciendo Santiago Barros.