Se recibió de ingeniero tras una larga lucha por continuar viviendo

El 19 de diciembre del año 2019 la provincia conoció la noticia de un joven que sufrió una terrible descarga eléctrica mientras operaba un equipo en la Usina de la Cooperativa Eléctrica.

Se trataba de Enrique Nicolás Brizuela, de 33 años en ese momento, un joven fueguino que atravesó la educación pública, desde la escuela 21 hasta la CPET donde consiguió ser técnico electromecánico, el cual aspiraba a recibirse de ingeniero industrial en la UTN.

El joven fue internado en la sala de cuidados intensivos del HRRG por su grave estado de salud: “En ese momento me dijeron que no sabían si yo iba a volver a razonar o pensar, por la gravedad del accidente. Ver que a pesar de esto pude volver a la normalidad me da una felicidad inexplicable”, manifestó para el programa “Un Gran Día” que se transmite por ((La 97)) Radio Fueguina.

Nicolás finalmente pudo recibirse en días recientes de ingeniero industrial en la UTN y relató los altibajos de su carrera académica.

“Cuando salí del secundario incursioné en la UTN, con la carrera de Ingeniería Eléctrica, pero luego la carrera se cerró así que me fui a continuarla en Córdoba donde llegué a 4 año”, expresó.

Sin embargo, el desarraigo jugó en contra y decidió volver a la ciudad, donde tuvo que retomar Ingeniería Industrial, cursando materias de primer año que hacen a la especificidad de la rama.

“Tuve mis altibajos por estudiar y trabajar, las horas extras se me hicieron pesadas y abandoné un poco. Luego me di cuenta de que tenía que terminar, así en el 2019 estaba culminando, me quedaban solo tres materias y sucedió el accidente”, manifestó.

A mitad de ese mismo año, Nicolás ya había preparado la tesis junto a un compañero que logró recibirse por la misma.

Luego de su accidente tuvo que pasar por un doloroso proceso de recuperación que rindió sus frutos y permitió que pudiese finalizar sus estudios.

“Estoy contento porque pude finalizar algo que vengo construyendo desde hace años. Las últimas las materias las rendí con muchos nervios, pero volver a exponer la tesis fue relativamente sencillo”, apuntó.

El último día en que rindió su materia, Nicolás manifestó que sentía una mezcla de emociones “sentía que por dentro iba a explotar en llanto. Fue duro recuperarse del accidente, dolorosas etapas que pude superar. Los medios se comportaron muy bien conmigo y tengo que dar gracias a todo el pueblo fueguino que hizo esa fuerza para que yo reciba energías positivas que ayudaron a que me recupere”, concluyó.